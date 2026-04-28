La II Feria del Chorizo de Zamora busca consolidarse en Sanabria con catas, folclore y 28 expositores

El Puente de Sanabria se prepara para vestirse de fiesta los próximos 1, 2 y 3 de mayo con la segunda edición de la Feria de Exaltación del Chorizo Zamorano. Después de las buenas sensaciones que dejó el estreno el año pasado, la organización ha querido ir un paso más allá y ampliar la cita a tres días, aprovechando el tirón del puente de mayo para atraer a visitantes de todas partes.

Esta mañana, el Palacio de la Encarnación, sede de la Diputación de Zamora ha servido de escenario para presentar la segunda edición de una feria que busca consolidarse.

Víctor López de la Parte, vicepresidente primero, acompañado por el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sanabria-La Carballeda, Jesús Rodríguez; la directora técnica de la Marca de Garantía de Chorizo Zamorano, Laura Esteban; la representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos; y la directora de Synergias, Canto Marbán han presentado la feria en rueda de prensa destacando la buena acogida del pasado año y las novedades de la presente edición.

Pasear por el recinto ferial será como hacer un viaje por los sabores de siempre a través de sus 28 expositores. Aunque el chorizo sea el gran protagonista, los visitantes podrán llenar la cesta con miel, vino, pan artesano o quesos, además de descubrir el talento de los artesanos locales.

Para López de la Parte, esta cita servirá para mostrar "parte de la riqueza gastronómica y cultural zamorana".

Cartel de la II Feria del Chorizo Zamorano

Añadiendo que desde la Diputación van a "seguir fomentando el turismo en esa comarca en la que el Patronato de Turismo de la Diputación sigue haciendo énfasis en la necesidad de seguir apoyando a nuestros vecinos sanabreses que tanto sufrieron los incendios el pasado verano"

En una forma de decirle al mundo que "Sanabria sigue viva", que su identidad está más fuerte que nunca y que sigue siendo ese destino único donde la gastronomía y el paisaje se encuentran para dar la bienvenida a todo el que quiera acercarse.

El programa de actividades comenzará el viernes 1 de mayo a las 18:00 horas con la inauguración oficial, seguida de talleres de artesanía para familias.

El sábado 2, la jornada técnica cobrará protagonismo con una cata dirigida a las 13:00 horas, donde se explicarán los criterios de calidad para evaluar este embutido. Por la tarde, la Escuela de Folclore de Sanabria pondrá la nota musical a la jornada.

El domingo 3 de mayo será el día grande con la participación de los gaiteros As Portelas y la celebración del concurso para elegir el mejor chorizo de la feria.

El jurado contará con una composición diversa que incluye a expertos veterinarios, representantes de asociaciones de casas rurales y amas de casa, además de una panadera de Braganza, reforzando así el carácter transfronterizo de la muestra.

Los asistentes también podrán participar en una cata popular para premiar a sus productores favoritos antes del cierre de puertas previsto para las 19:00 horas.