Entrada gratuita a ‘EsperanZa’ para los zamoranos durante el último fin de semana de apertura

La Fundación Las Edades del Hombre cerrará las puertas de su XXVIII edición este próximo fin de semana, tras anunciar su ampliación más allá de la previsión inicial del Domingo de Resurrección.

Para los dos últimos días de apertura, los zamoranos nacidos o empadronados en la provincia podrán visitar ‘EsperanZa’ de manera gratuita durante el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.

Para acceder a las sedes de la iglesia de San Cipriano y la catedral, tan solo tendrán que presentar un documento acreditativo oficial -DNI, carné de conducir o pasaporte- que demuestre el requisito solicitado.

Cierre de ‘EsperanZa’

La exposición mantendrá para este último fin de semana su horario de apertura habitual (sábado de 10 a 20h y domingo de 10 a 19 horas). Ya el lunes, la Fundación realizará balance de esta XXVIII edición junto a las instituciones colaboradoras del proyecto.