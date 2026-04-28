Las duchas de la piscina de los Almendros en Zamora reabren tras el brote de legionela

Imagen de la piscina climatizada Los Almendros de Zamora y el concejal de Deportes. Montaje con imagenes de archivo.

Tras el cierre preventivo de las duchas de la piscina de los Almendros en Zamora, tras conocerse que en los análisis rutinarios se había detectado un brote de legionela en una ducha, se reabrirán esta tarde, como ha informado el Ayuntamiento de Zamora.

Desde el Consistorio aseguran que “en un segundo análisis no se corroboró” y que se solicitó un “tercer análisis siendo negativas todas las muestras”.

“En el día de hoy se han recibido los resultados de los análisis siendo negativos por lo que desde los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León se ha dado luz verde para la reapertura de las duchas de la piscina”, añaden fuentes del Consistorio.

Han anunciado que, a partir de esta tarde de martes, 28 de abril, se procede a la reapertura de las duchas.

Con esto, la piscina de los Almendros volverá a funcionar “con total normalidad”.