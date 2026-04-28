"Ocho años pasan, su ausencia es para siempre", la Fundación Leticia Rosino convoca una gran concentración el 3 de mayo

El próximo domingo 3 de mayo, Tábara (Zamora) volverá a unirse en un abrazo colectivo cargado de memoria y dignidad. La Plaza Mayor del municipio será, a las 12:00 horas, el punto de encuentro de todos aquellos que no olvidan a Leticia Rosino.

Esta movilización, impulsada por la Fundación que lleva su nombre, surge desde el dolor y la impotencia que ha provocado la reciente puesta en libertad del autor del crimen.

El crimen de Leticia Rosino ocurrió de forma trágica el 3 de mayo de 2018, en una tarde que debía ser un paseo tranquilo por los alrededores de Tábara. Aquella rutina se convirtió en pesadilla cuando la joven fue asaltada por un menor de 16 años que se encontraba trabajando en el campo.

Leticia fue víctima de una violencia extrema, tras ser agredida sexualmente, su atacante acabó con su vida de forma brutal antes de ocultar el cuerpo en las inmediaciones de una antigua cantera.

Lo que más sobrecogió a la comarca fue la frialdad del autor, que regresó a sus tareas diarias como si nada hubiera ocurrido, mientras la familia y los vecinos buscaban desesperadamente a Leticia. Aunque fue arrestado poco después tras caer en diversas contradicciones ante la Guardia Civil, la aplicación de la Ley del Menor limitó su castigo a ocho años de internamiento.

Hoy, con el cumplimiento íntegro de esa pena y su regreso a la libertad, el recuerdo de aquella tarde vuelve a doler en una Zamora que sigue sintiendo que el castigo nunca estuvo a la altura de la pérdida.

Con el manifiesto "luchar por un cambio en la ley del menor para que los delitos graves no queden impunes" y "para que la protección de las víctimas sea prioritaria", los vecinos buscan dar voz a una sociedad que se siente desprotegida ante una ley que, tras ocho años, permite que el responsable de una tragedia así quede en libertad.

La herida que se abrió en Tábara en mayo de 2018 sigue muy presente. Leticia, con apenas 32 años, perdió la vida a manos de un joven que en aquel momento apenas tenía 16.

La Justicia le impuso la pena máxima que permitía la Ley del Menor: ocho años de internamiento que acaban de cumplirse ahora.

Esta salida a la calle ha reavivado un debate doloroso y necesario sobre si las leyes actuales son realmente justas cuando se trata de delitos tan atroces, poniendo de manifiesto la angustia de una familia y de todo un pueblo que siente que la balanza de la justicia no siempre protege de la misma manera a las víctimas.

Desde la Fundación Leticia Rosino se insiste en la necesidad urgente de acometer un cambio profundo en la Ley del Menor. El manifiesto de la entidad subraya que es imperativo que los delitos de sangre y agresiones sexuales no queden impunes debido a la edad del agresor.

Según exponen los organizadores, la lucha de la fundación se centra en conseguir que la protección y el respeto a las víctimas sea prioritario frente a los derechos de reinserción del victimario en casos de violencia extrema.

Cartel Concentración por Leticia en Tábara.

El acto del próximo 3 de mayo pretende rendir homenaje a la memoria de la joven, recordando que aunque hayan pasado ocho años desde el crimen, su ausencia es para siempre.

Se espera que a la Plaza Mayor de Tábara acudan no solo vecinos de la comarca, sino también representantes de diversos colectivos que apoyan la causa de la familia en su empeño por evitar que casos similares se repitan sin una respuesta penal que la sociedad considere justa.

La organización hace un llamamiento a la participación ciudadana para demostrar que el tiempo no ha mermado el compromiso de sus vecinos con la memoria de Leticia.