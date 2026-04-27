Villadepera estrena el Mirador de Peña Centigosa: un nuevo balcón de lujo sobre los Arribes zamoranos

Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación de Zamora, y el alcalde de Villadepera, José Ignacio Isidro en el nuevo mirador. Diputación de Zamora.

Desde hoy, los Arribes del Duero cuentan con un rincón muy especial donde el tiempo parece detenerse. El Mirador de Peña Centigosa, en Villadepera (Zamora), abre sus puertas como un balcón privilegiado para que cualquier persona pueda sentarse a contemplar la inmensidad del río y la silueta del histórico Puente de Requejo.

Es, en esencia, un lugar pensado para reconectar con el silencio y la paz que solo nuestra tierra sabe ofrecer.

Esta mañana, Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación, y el alcalde de la localidad, José Ignacio Isidro, han caminado por esta nueva pasarela que se asoma valiente sobre el Duero.

Imagen del nuevo mirador en Villadepera (Zamora). Diputación de Zamora.

El proyecto se ha construido con un respeto absoluto por el paisaje, utilizando materiales que se funden con la piedra para que, al llegar allí, sientas que la mano del hombre apenas ha rozado la naturaleza.

Además, se ha puesto mucho cariño en que sea un espacio seguro y accesible, para que nadie se quede sin disfrutar de estas vistas por culpa de una barrera física.

Esta obra, con una inversión de 31.000 euros, es solo una pequeña muestra de un plan mucho más ambicioso que busca cuidar y dar a conocer los 19 pueblos zamoranos que crecen a la orilla del Duero.

Al final, se trata de poner en valor lo que ya es nuestro, convirtiendo la belleza de Sayago en una oportunidad para que los viajeros nos visiten y, sobre todo, para que nuestros pueblos sigan latiendo con fuerza.