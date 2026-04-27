El InduFest 2026 abre sus puertas: un viaje por las raíces y el patrimonio en el Teatro Ramos Carrión

Zamora se convierte desde hoy en el epicentro mundial de la tradición y las raíces. El vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha inaugurado esta mañana el VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional 'Collectio InduFest 2026', una cita que ya es imprescindible para entender el valor de nuestra identidad a través de la ropa que vistieron nuestros antepasados.

El acto ha tenido lugar en el Teatro Ramos Carrión, donde el vicepresidente ha estado acompañado por Francisco Iglesias, presidente de la Agrupación Belenista 'La Morana' y alma máter de la organización, además de representantes del Ayuntamiento y de Caja Rural de Zamora, colaboradores esenciales en esta aventura promovida por la institución provincial.

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, el presidente de la Agrupación Belenista ‘La Morana’, Francisco Iglesias y Laura Huertos de Caja Rural de Zamora. JL Leal. ICAL.

Bajo el título de 'Collectio Indufest', esta edición invita al público a realizar un viaje visual a través de casi 40 conjuntos de indumentaria. Son piezas que cuentan historias de otros tiempos, de celebraciones y de vida cotidiana, rescatadas con mimo para que no se pierda el legado de quienes nos precedieron.

El festival no es solo una muestra estética, sino un reconocimiento al trabajo de conservación y al orgullo de pertenencia a una tierra con una riqueza cultural inabarcable.

Quienes quieran disfrutar de esta joya de la tradición tienen de plazo hasta el próximo 10 de mayo para acercarse al Ramos Carrión y dejarse sorprender por el detalle y la historia que esconde cada bordado y cada tejido de esta sexta edición del InduFest.