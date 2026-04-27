Emmanuel, el 'negro' de Zamora licenciado en Derecho que hace de Michael Jackson: "Quiero dar a España y que me abracen"

La estampa rompe cualquier molde previsto en la guía turística de la capital del románico. Entre los muros sobrios de la Catedral de Zamora y el silencio pétreo de la Plaza de Viriato, un hombre de movimientos eléctricos desafía las leyes de la gravedad. Viste chaquetas militares cuajadas de brillantes que él mismo manda tunear a un sastre y, mientras sus pies dibujan el moonwalk perfecto, una bandera de ocho tiras rojas y una verde —la Seña Bermeja— ondea rítmicamente sobre su cabeza.

Es Emmanuel, conocido en las redes como 'El Negro de Zamora'. Pero detrás del personaje viral, del baile y de la bandera, se esconde una historia de pragmatismo digital, leyes internacionales y un flechazo romántico que le ha llevado a ser el embajador más entusiasta de una tierra que apenas sabía situar en el mapa hace cinco años.

Un destino dictado por el algoritmo de Google

La aventura de Emmanuel (Prince Michael, como nombre artístico) comenzó con una búsqueda pragmática en una pantalla de Yaundé, en su Camerún natal. Tras licenciarse en Derecho, el joven se enfrentó a la encrucijada de todo graduado en África central: "¿Hacia dónde?". "Mi familia no es rica, pero confiaban en mí. Me dijeron: 'Busca un sitio en Europa y te apoyamos'", relata.

Sin contactos previos en España y sin saber una palabra de castellano —en su país se habla inglés y francés—, Emmanuel confió su futuro al buscador más famoso del mundo. Tecleó: "Universidades baratas en Europa". El algoritmo le escupió un resultado: la UCAM, en Murcia. Allí se plantó con su título bajo el brazo y el Google Translate como único interlocutor para alquilar una habitación. Su verdadero "máster" lingüístico lo hizo durante la cuarentena del COVID-19, devorando cine español con subtítulos mientras el mundo se detenía.

El 'Vía Crucis' del amor

Como en las mejores novelas, Emmanuel no eligió Zamora; Zamora lo eligió a él a través del amor. Tras terminar su máster en Derecho Internacional, se mudó a Madrid buscando el pulso de la gran ciudad. Fue allí donde conoció a su novia, una abogada zamorana que le presentó la joya del románico.

"Llegué a la ciudad por amor a ella, pero me terminé enamorando de Zamora. Me sé la historia de Viriato, me encanta la Catedral, los Pelambres... Me siento un zamorano más", afirma con una pasión que ya querrían para sí muchos nativos.

Allí, tiene a su "padre blanco zamorano", su suegro, la persona que le guía y transmite ese amor por la vieja provincia del Reino de León y que le llama con un cariño especial mi "hijo negro".

Hoy, la vida de Emmanuel es una coreografía de ida y vuelta. Trabaja de lunes a viernes en Madrid en el sector de la administración y la logística, pero su corazón y su identidad se quedan en el tren Renfe que le lleva cada fin de semana a Zamora. "En Madrid no tengo amigos, mi vida está allí. Soy el mejor embajador de esta tierra porque la quiero de verdad".

El 'Moonwalk' con la Seña Bermeja

El fenómeno de 'El Negro de Zamora' no es casual. Es la unión de su formación académica con una obsesión infantil: Michael Jackson. En el Camerún de su niñez, las cintas VHS del Rey del Pop eran su único portal a la modernidad. "No teníamos canales de televisión, solo veíamos esas cintas una y otra vez. Intentaba imitar los pasitos en los cumpleaños", recuerda.

Esa afición ha mutado ahora en una herramienta de promoción turística. Emmanuel crea contenido donde fusiona la estética de su ídolo —chaquetas con hombreras brillantes— con los símbolos del folklore local. "Saco la bandera, bailo y enseño la ciudad. Quiero que la gente vea Zamora con energía positiva". Allá donde va, desde Valladolid hasta su próximo objetivo, Salamanca, la bandera zamorana le acompaña.

Un ejemplo de integración y valores

Detrás del ‘performer’ hay un experto en leyes que no descuida su estatus. Emmanuel subraya con orgullo que su integración es total: trabaja, paga su seguridad social e impuestos y carece de antecedentes penales. "Quiero aportar al país todo lo positivo para que también me abracen. Soy un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien", reflexiona.

Cristiano de valores profundos, su fe se traduce en una moralidad sencilla: ser buena persona. Zamora ha encontrado en este abogado camerunés a su mejor relaciones públicas. Un hombre que llegó por un algoritmo, se quedó por amor y ahora defiende la Seña Bermeja con la misma contundencia con la que analiza un tratado internacional.

Mientras planea su próximo baile bajo la piedra de Villamayor en Salamanca, Emmanuel lo tiene claro: para ser zamorano no hace falta el árbol genealógico, sino el orgullo de una bandera y un buen par de mocasines para deslizarse por la historia del país en el que se siente acogido.