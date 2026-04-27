¿Buscas casa y tienes menos de 36 años? Hasta 130.000 € en ayudas para vivir en la provincia de Zamora

Dar el paso de independizarse no es fácil, y menos aún si decides hacerlo en el mundo rural. Por eso, si tienes entre 18 y 36 años y has elegido cualquier pueblo de la provincia de Zamora para vivir, la Diputación ha puesto en marcha una serie de ayudas para hacerlo más fácil.

A partir de mañana, se abre el plazo para solicitar las subvenciones de Vivienda Joven en la provincia con un presupuesto que este año crece hasta los 130.000 euros.

Estas subvenciones están diseñadas para cubrir esos gastos de primera vivienda para cualquier persona joven. El único requisito principal es que tu hogar esté en un municipio de menos de 10.000 habitantes y que el contrato —ya sea de compra, obra o alquiler— se haya firmado en el último año (entre finales de abril de 2025 y ahora).

La Diputación ha reforzado la partida con 30.000 euros más que el año pasado, destinando el grueso de la ayuda a quienes deciden comprar o rehabilitar, pero sin olvidarse de quienes necesitan un respiro con la renta mensual del alquiler.

El demandante de la subvención cuenta con 15 días hábiles por delante, hasta el 19 de mayo, para presentar su solicitud a través de la sede electrónica.

Un poco más fácil para el joven que quiera disfrutar de la calidad de vida de los pueblos zamoranos.