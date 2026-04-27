Un aljibe por descubrir y una Catedral por rodear: el nuevo tesoro del casco antiguo de Zamora

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido pasea junto al obispo, Fernando Varela y otros miembros del Ayuntamiento y la Diócesis por la Nueva Calle de la Catedral. Ayto. Zamora.

Hay rincones en Zamora que parecen haber estado ahí siempre, esperando a ser descubiertos. Después de 25 años de planos, esperas y proyectos guardados en un cajón, la trasera de nuestra Catedral deja de ser un espacio cerrado para convertirse en un espacio tangible hecho realidad.

El alcalde, Francisco Guarido, y el Obispo, Fernando Varela, han presentado hoy este nuevo camino que conecta la historia del templo con la paz de los jardines de Baltasar Lobo, permitiéndonos algo que hasta ahora era imposible: rodear la Catedral por su cara sur y disfrutar de una vista que el propio alcalde ha definido como "inédita y espectacular".

Pasear por estos 800 metros cuadrados de nuevo adoquín será reencontrarse con una parte de la ciudad que faltaba. El acuerdo entre el Ayuntamiento y el Obispado ha permitido que, por fin, la generosidad y el buen entendimiento ganen la partida, convirtiendo este espacio en propiedad de todos los zamoranos.

Imágenes de la nueva calle de la Catedral. Ayto. Zamora.

Además, se ha tenido especial cuidado en que sea una zona accesible, para que nadie se pierda el placer de caminar bajo la sombra de la piedra milenaria.

Como en toda buena obra en el casco histórico, el suelo tenía guardada una sorpresa: un antiguo aljibe que apareció durante las excavaciones.

Lejos de ser un problema, se ha decidido conservarlo para que forme parte del paisaje, y solo falta instalar una valla protectora para que los curiosos puedan asomarse con seguridad a esta huella del pasado zamorano.

Imágenes del Antiguo Aljibe descubierto. Ayto. Zamora.

En apenas una semana, cuando ese último detalle esté listo, Zamora ganará una calle, celebrando que, 25 años después, la Catedral tiene un nuevo mirador.