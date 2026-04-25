Una denuncia por agresión sexual en Asturias sitúa el origen del caso en Benavente tras subirse a un coche

La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual sufrida por una joven de unos 25 años, que fue localizada desorientada a primera hora de la mañana del jueves en las inmediaciones de una gasolinera en el concejo asturiano de Lena, concretamente en la zona de Villallana.

El aviso se produjo en torno a las ocho de la mañana, cuando la víctima logró pedir auxilio tras, presuntamente, haber sido abandonada por su agresor.

La joven fue trasladada al Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, donde recibió una primera asistencia médica y se activó el protocolo para casos de agresión sexual.

Según consta en la denuncia interpuesta posteriormente ante la Benemérita, la víctima habría sufrido tanto agresiones físicas como sexuales. La investigación se centra ahora en esclarecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar al presunto autor de los hechos.

Un trayecto con origen en Castilla y León

Los datos conocidos hasta el momento sitúan el inicio del suceso en Castilla y León. Tal y como ha explicado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, la joven viajaba en un autobús con origen en Galicia y destino Madrid, pero se bajó en la estación de Benavente en la madrugada del 23 de abril.

Posteriormente, y siempre según estas mismas fuentes, la mujer se subió voluntariamente a un vehículo que se dirigía hacia Mieres (Asturias). Durante ese trayecto, el conductor habría cometido la agresión sexual denunciada.

Blanco ha señalado que la investigación corresponde a la comandancia de la Guardia Civil de Asturias, que continúa practicando diligencias para tratar de identificar al supuesto agresor y esclarecer lo sucedido.