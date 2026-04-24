Trampas tóxicas en Fuentesaúco: denuncian la aplicación de herbicidas "probablemente cancerígenos"

Ecologistas Zamora ha dado la voz de alarma en Fuentesaúco ante lo que consideran un grave atentado contra la salud pública y el medio ambiente. La organización ha denunciado la aplicación de herbicidas químicos, presuntamente glifosato, en zonas urbanas de paso frecuente, como la subida a la plaza de toros, el camino del cementerio y los alrededores de las instalaciones deportivas.

Según el colectivo, estas sustancias, calificadas por la Organización Mundial de la Salud como "probablemente cancerígenas", se habrían utilizado sin las mínimas medidas de seguridad, exponiendo a vecinos, niños y mascotas a riesgos innecesarios.

La polémica saltó cuando varios vecinos detectaron pequeños carteles que, de forma casi críptica, mostraban una calavera y avisaban de un plazo de seguridad de tres días tras un tratamiento realizado el pasado 25 de marzo. Para Ecologistas Zamora, esta señalización es a todas luces insuficiente, ya que no informaba del producto concreto ni de sus peligros, ni delimitaba físicamente las zonas tratadas. El resultado visible es una vegetación arrasada por quemaduras químicas que, además de los riesgos sanitarios, genera ahora un peligro añadido de incendio al quedar la hierba seca y altamente inflamable.

La denuncia pone el foco en la especial sensibilidad de las zonas afectadas. Los herbicidas se han aplicado cerca del regato de San Pedro, con el consiguiente riesgo de contaminación del agua, y en espacios donde conviven colonias felinas y especies protegidas como el erizo europeo. Incluso elementos con valor sentimental para el municipio, como el olivo plantado por los quintos del 68, se han visto afectados por una actuación que la organización tilda de "insensible".

Especial preocupación genera el peligro para los animales domésticos, que al consumir hierba de forma natural pueden acabar cayendo en lo que califican como "trampas tóxicas invisibles".

Desde la organización ecologista se recuerda que existen alternativas seguras y eficaces, como el desbroce mecánico, que no ponen en jaque la salud de la población. Consideran que el Ayuntamiento de Fuentesaúco podría estar vulnerando normativas estatales sobre sanidad vegetal y bienestar animal al optar por métodos contaminantes en áreas de tránsito público.

Por ello, instan al Consistorio a abandonar estas "prácticas del pasado" y a apostar por una gestión del entorno urbano que no comprometa el bienestar de sus habitantes ni la biodiversidad local.