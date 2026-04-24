El Fondo de Cohesión Territorial 2026 movilizará 33,2 millones para beneficiar a 2.232 municipios de Castilla y León

El Fondo de Cohesión Territorial de la Junta mantiene en 2026 su dotación de 20 millones de euros, que permitirán movilizar, al menos, 33,2 millones gracias a la participación de diputaciones y ayuntamientos en la cofinanciación de las inversiones. En concreto, los 2.008 municipios de menos de 1.000 habitantes recibirán cerca de 9,8 millones de euros, financiándose las actuaciones con un 50 por ciento de aportación de la Junta; un 25 por ciento, de las diputaciones y el 25 por ciento restante, de los ayuntamientos.

Por su parte, los 224 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes contarán con cerca de 10,2 millones de euros, con una financiación del 75 por ciento por parte de la Junta y del 25 por ciento restante, por los propios ayuntamientos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González, afirmó hoy que el Fondo de Cohesión Territorial de 2026, publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, “ratifica el compromiso” de la Administración autonómica con el mundo rural.

“Con el Fondo de Cohesión Territorial, la Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por un modelo de financiación local basado en la equidad, la solidaridad territorial y la colaboración entre administraciones, orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos del medio rural”, destacó, como recoge Ical.

“Hoy presentamos este fondo, muy importante en su cuantía de 20 millones de euros, dirigido a cada uno de los ayuntamientos de Castilla y León con menos de 20.000 habitantes, concretamente, 2.232 ayuntamientos -el 99,3 por ciento del total- con una población afectada de 1.130.173 habitantes” precisó, además de aludir a la reciente presentación del sistema de financiación autonómica hacia las corporaciones locales por un importe total de 65 millones de euros, a través del Fondo de Participación en los ingresos en los impuestos propios de Castilla y León y el Fondo de Cooperación Local General.

“Como hay que sumar la aportación de la Junta más la aportación de las diputaciones provinciales y la propia aportación municipal, estos 20 millones de euros, se traducen en unas inversiones reales en cada uno de los ayuntamientos que van a superar los 33,2 millones de euros en esta anualidad”, insistió el consejero.

Luis Miguel González hizo estas declaraciones en el Ayuntamiento de La Hiniesta (Zamora), donde presentó el Fondo de Cohesión Territorial de 2026 de la Junta de Castilla y León, junto con el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, y el alcalde de La Hiniesta, Ricardo Casas. El acto contó también con la presencia del delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

“El objetivo del fondo es conseguir una mayor cohesión en los diferentes territorios de la Comunidad autónoma, ayudando, especialmente, a los territorios que más lo necesitan. Con ello, conseguimos un desarrollo uniforme de las nueve provincias y lugar una mayor igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos municipales que estas corporaciones locales prestan”, recalcó.

“En definitiva, con el Fondo de Cohesión Territorial se reconoce y recoge el principio de solidaridad interterritorial dentro de nuestra comunidad autónoma”, puntualizó.

En concreto, las provincias más beneficiadas en 2026 por esos criterios serán Soria, que recibe un 102 por ciento más que lo que recibiría a través de los mecanismos ordinarios de financiación local; Zamora, un 33 por ciento más; Ávila, un 12 por ciento más, y Palencia, un 19 por ciento más.

González Gago recordó que, cuando nació el Fondo, en 2022, se pactó con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León la inclusión de dos factores correctores de los parámetros que la Junta utiliza de forma habitual para la distribución de la financiación autonómica, concretamente, la tasa de desempleo de cada provincia y al índice de despoblación.

“Nos hemos fijado en la población activa del cuarto trimestre de 2025 y en el índice de despoblación, a través de los datos oficiales del INE, de tal manera que, de estos 20 millones, un 40 por ciento se distribuye con estos dos factores de corrección. El objeto de las ayudas que hoy concedemos es para que los municipios hagan inversiones. en los diferentes pueblos”, subrayó.

En este sentido, destacó la “triple ventaja” que conllevan las ayudas para “modernizar los servicios públicos municipales, promover el empleo local en cada municipio y promover el asentamiento y la fijación de población” en el territorio.

“Inversiones para servicios locales básicos obligatorios de interés comunitario local, por ejemplo, arreglo de calles, parques y plazas; abastecimiento de agua y saneamiento, arreglo de las sedes municipales del propio Ayuntamiento o de otros edificios municipales e iluminación de calles. En general, todo lo que se refiere a servicios básicos y obligatorios que tienen el deber de prestar todos nuestros ayuntamientos”, enumeró.

“Este fondo tiene una característica especial en relación con los otros que constituyen el sistema de financiación local y es que promueve la cooperación económica interadministrativa de tal forma que, para realizar estas inversiones, se requiere también la participación de las diputaciones provinciales y de los propios municipios interesados beneficiarios de las ayudas”, agregó.

Como novedad, la Junta avanza este año en la simplificación administrativa del Fondo y consolida el “silencio positivo” en la validación de inversiones municipales. Además, se facilitan los procesos de justificación de las inversiones mediante mecanismos de redistribución automática, de forma que las entidades locales podrán destinar los remanentes presupuestarios a otras inversiones también financiadas mediante el Fondo de Cohesión Territorial. De esta forma, se facilita que puedan disponer del cien por cien de los fondos que les corresponde.

Zamora

Por lo que se refiere a la provincia de Zamora, el Fondo de Cohesión Territorial ha supuesto inversiones autonómicas por un importe cercano a diez millones de euros entre 2022 y 2025 y alcanzará una asignación de casi 2,5 millones en 2026.

El municipio en el que se hizo la presentación, La Hiniesta recibió entre 2022 y 2025 más de 28.000 euros procedentes de este fondo, lo que ha permitido movilizar inversiones superiores a 57.000 euros, junto con la aportación de la Diputación y del propio ayuntamiento, para acometer proyectos como la mejora del estado de las calles del municipio. Para 2026, a esta localidad le corresponden casi 7.000 euros de la Junta de Castilla y León, a los que habrá que sumar la aportación correspondiente de la Diputación Provincial y del Consistorio.