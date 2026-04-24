Ayuntamiento de Zamora y Azeco regalan 8.000 bonos de 15 euros para gastar en comercios de Zamora

Ruperto Prieto, presidente de Azeco y David Gago, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora en la presentación de los Bonos Solidarios al Comercio 2026. Ayto. Zamora.

Zamora vuelve a demostrar que sabe cuidar de los suyos con una nueva entrega de los Bonos Solidarios. Ahora que el ruido de la Semana Santa ha pasado, el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones Zamoranas de empresarios de comercio (AZECO) han decidido volcar 120.000 euros en las tiendas de toda la vida, esas que hacen barrio.

Contando con la colaboración de CEOE Zamora y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), la idea es echar un cable a los vecinos que están en el paro para que llegar a fin de mes sea un poco menos cuesta arriba, mientras se protege el pequeño comercio para que sus persianas sigan subiendo cada mañana.

A partir del 27 de abril, hacer la compra diaria será un 50% más barato gracias a estos bonos; basta con presentar uno de 15 euros al hacer un gasto de 30 en cualquiera de los 200 comercios amigos que se han sumado. Cada persona puede aprovechar hasta cuatro bonos, lo que se traduce en un ahorro de 60 euros en comida, ropa o lo que haga falta. Es, en definitiva, una forma de que los zamoranos se ayuden entre sí cuando más falta hace.

Para los comerciantes zamoranos, estos bonos son mucho más que una ayuda económica; son una forma de llenar las tiendas y de estrechar lazos con los clientes de siempre. El año pasado la respuesta fue espectacular, movilizando casi 400.000 euros en ventas.

Por eso, el Consistorio ya tiene la vista puesta en una segunda fase para septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole. Toda la información para solicitarlos ya está disponible en la web www.sumaysiguezamora.es para que nadie se quede fuera de esta red de apoyo mutuo.