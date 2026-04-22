El sueño del ciclismo profesional pasa por Zamora: la Vuelta 2026 ya calienta motores

Presentación de la Vuelta Provincia de Zamora 2026 en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora.

Este verano, los campos de Zamora volverán a ver pasar esa serpiente de colores que tanto nos gusta. La Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora 2026 ya es una realidad y lo hace con la mejor de las noticias: recuperando su formato de siempre, el que permite que el ciclismo se sienta en cada rincón, desde las plazas de nuestros pueblos hasta las cumbres más exigentes.

Javier Faúndez, presidente de la Diputación, lo dejaba claro este miércoles al recordar que, tras el esfuerzo del año pasado, esta edición es la de la normalidad, la de volver a disfrutar del deporte sin sobresaltos y con el apoyo de todos.

La carrera, que se celebrará del 16 al 19 de julio, no es solo una competición; es el escaparate donde los jóvenes talentos se juegan el paso al profesionalismo, como ocurrió con el ganador de la pasada edición.

Narciso Prieto, de Caja Rural, recordaba con orgullo que esta prueba representa lo que somos y que es vital que en nuestra tierra sigan pasando cosas así, que nos den vida y alegría.

Desde Toro, que dará el pistoletazo de salida, hasta Villalpando, con sus rectas infinitas donde los vecinos ya se preparan para una gran fiesta, cada etapa será una oportunidad para presumir de patrimonio y de pasión por el deporte.

El recorrido promete emociones fuertes. Tras la salida en Toro hacia Fermoselle, la caravana pasará por Benavente con una contrarreloj que siempre deja imágenes espectaculares.

El desafío continuará cruzando la Sierra de la Culebra para terminar en Villalpando y tendrá su gran final en la dureza de Lubián, donde el asfalto decidirá quién es el campeón de este año.

Son más de 140 corredores de los mejores equipos de España los que vendrán a competir, pero sobre todo, vendrán a sentir el calor de una provincia que, gracias a la Diputación, a Caja Rural de Zamora y al trabajo incansable del Club Cadalsa, sigue siendo un referente del ciclismo nacional.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez destacó la apuesta decidida de su ayuntamiento por este evento, señalando que la Vuelta es la herramienta perfecta para unir la promoción turística de la ciudad con la parte deportiva.

Según explicó, recibir la salida de la primera etapa permitirá vender el patrimonio de Toro a través del deporte, por lo que animó a todos sus vecinos a volcarse en las calles para recibir a los ciclistas como se merecen.

Desde Benavente, su alcaldesa mostró su agradecimiento a los patrocinadores y celebró que la ciudad repita como sede de la contrarreloj, un formato que el año pasado resultó un éxito organizativo y de público.

Además, subrayó que desde su área de deportes se está apostando fuertemente por el ciclismo, un compromiso que se ha visto reforzado este año con la recuperación del Día del Ciclista en la localidad.

Por su parte, el alcalde de Villalpando se mostró muy ilusionado con que su municipio sea el final de una de las etapas.

Definió la jornada como un auténtico día de fiesta para el pueblo y bromeó con las características del terreno, asegurando que, aunque no tengan grandes montañas, sus rectas impresionantes ofrecerán un espectáculo ciclista de primer nivel para todos los aficionados que se acerquen.

Lale Cubino, presidente del Club Ciclista Cadalsa, puso en valor la calidad de la prueba recordando que el ganador del año pasado, Adrián Benito, ya ha dado el salto al campo profesional.

Los organizadores confirmaron que participarán unos 20 equipos españoles, los mejores del ranking nacional, lo que garantiza que la Vuelta a Zamora siga siendo una cita fundamental en el calendario sub-23 de nuestro país.