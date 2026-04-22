Carbajales de Alba: donde los pastores de siempre y los nuevos ganaderos se encuentran en una feria de tradición

Presentación de la Feria de San Miguel de Raza Castellana en la sede de Caja Rural de Zamora.

Hay citas que se marcan en el calendario de una forma especial, y para los ganaderos de raza ovina castellana de Zamora, la Feria de San Miguel en Carbajales de Alba es una de ellas.

Este martes, la sede de Caja Rural de Zamora ha acogido la presentación de una nueva edición de este encuentro que, el próximo 2 de mayo, volverá a llenar el pueblo de vida, tradición y ese orgullo por lo nuestro que representa la raza castellana.

Laura Huertos, de Caja Rural, lo resumía perfectamente al decir que esta feria es una expresión viva de nuestra identidad, un lugar donde los abuelos transmiten su sabiduría a los nietos entre ovejas y productos de la tierra.

José Castedo, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana (ANCA), quiso aprovechar la presentación para agradecer el apoyo vital que brindan Caja Rural y la Diputación de Zamora, sin cuya colaboración sería imposible alcanzar las 27 ediciones que ya suma este concurso.

Castedo puso en valor el papel de todas las entidades y cooperativas que se vuelcan año tras año en la organización, destacando que este respaldo institucional y técnico es lo que permite que una feria tan emblemática para la ganadería zamorana pueda seguir celebrándose con éxito.

Pero detrás de la fiesta hay una realidad que los protagonistas no han querido ocultar: la lucha por mantener vivo el mundo rural. El alcalde de Carbajales, Roberto Fuentes, hablaba con la emoción de quien pelea cada día por su pueblo.

Ha destacado que, aunque cada año son menos manos para organizar, la ilusión se renueva al ver que seis o siete jóvenes de la zona han decidido dar el paso y quedarse en el campo.

Para ellos, esta feria no es solo un concurso de sementales con más de cien ejemplares de primer nivel; es el lugar donde intercambiar consejos, compartir penas y celebrar que el precio del lechazo está permitiendo, al menos por ahora, vivir con dignidad de la ganadería extensiva.

Tanto la Diputación como los representantes de los criadores de raza castellana han insistido en que estas ovejas son las que mantienen limpios nuestros montes y evitan los incendios que tanto nos asustan en verano.

Por eso, el mensaje lanzado en la presentación ha sido una llamada de auxilio y esperanza a partes iguales: se necesita que los papeles sean menos y que las ayudas lleguen antes.

Carbajales de Alba espera a todo el mundo este puente de mayo no solo para ver los mejores ejemplares de la provincia o disfrutar del asno zamorano, sino para demostrar que, con apoyo y respeto por el trabajo del pastor, nuestros pueblos tienen todavía mucho futuro por escribir.