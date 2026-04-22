Ayudas al deporte, cultura y control de fauna felina salvaje: los nuevos planes de la Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora Javier Fáundez informa de los asuntos tratados en la reunión de la Junta de Gobierno.

Este miércoles, la Diputación de Zamora ha celebrado una Junta de Gobierno con la mirada puesta en el corazón de la provincia: sus municipios más pequeños. El presidente, Javier Faúndez, ha presentado una serie de medidas pensadas para hacer el día a día más fácil a los alcaldes y dar un impulso a la convivencia en nuestros pueblos.

Una de las novedades más esperadas es el nuevo apoyo para gestionar las colonias de gatos. La institución se hará cargo de los trámites y costes de captura, esterilización y retorno, permitiendo que los ayuntamientos cumplan con la ley de bienestar animal sin que suponga un quebradero de cabeza técnico o un agujero en sus presupuestos.

En el plano cultural, la Diputación quiere que la música, el teatro y la magia sigan siendo el alma de nuestras celebraciones.

Para ello, se ha destinado una partida de 312.000 euros para que cada localidad de menos de 5.000 habitantes cuente con 600 euros directos para organizar actividades.

La idea de Faúndez es clara: este dinero no es para grandes orquestas o discotecas, sino para cuidar y presumir del inmenso talento que tenemos en Zamora.

Es un apoyo pensado para que los grupos de teatro de la comarca, los músicos tradicionales y los magos locales sigan llenando de alegría las plazas, garantizando que los fondos lleguen a quienes mantienen viva nuestra esencia.

El deporte también ha ocupado un lugar central en la reunión de hoy. La Diputación ha dado luz verde a una línea de ayudas de 360.000 euros para clubes de alta representatividad, como el Atlético Benavente, el Amigos del Duero o el Club Deportivo Benavente, entre otros.

El presidente ha subrayado que, aunque se valora la categoría competitiva, el criterio principal para estas subvenciones es el trabajo con la cantera y la formación de los jóvenes.

Esta convocatoria, sumada a las ayudas para clubes de élite y los federados de base, la inversión total en el sostenimiento del deporte provincial supera los 1,2 millones de euros este año.

Por último, Faúndez se ha referido a los planes estratégicos de desarrollo territorial. Ha confirmado que la próxima semana se publicarán las bases del Plan de la Raya, gestionado directamente por la Diputación y la Junta para 66 ayuntamientos.

Respecto al Plan de Tierra de Campos, ha reconocido su complejidad al involucrar a cinco provincias distintas, pero ha asegurado que se sigue trabajando en proyectos industriales y de suelo para la zona.

El presidente ha zanjado la jornada reafirmando su compromiso con el ahorro de dinero público y la atención personalizada a los emprendedores, evitando estructuras innecesarias para priorizar la inversión real en los pueblos.