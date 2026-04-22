Alerta en Coreses: un fuego cerca de la catenaria del AVE en Coreses moviliza a los bomberos de la Diputación de Zamora

La mañana de este miércoles ha dejado un momento de tensión en el municipio de Coreses (Zamora), concretamente en el entorno del kilómetro 449 de la N-122.

Pasadas las once y media, un incendio despertó las alarmas por su ubicación crítica: las llamas avanzaban peligrosamente cerca de la línea del AVE.

La proximidad de la catenaria, que se encontraba con corriente eléctrica, obligó a los bomberos del Parque Zona Centro de la Diputación a desplegar no solo su eficacia, sino también una prudencia máxima para garantizar la seguridad de todos.

Nada más recibir la llamada del 1-1-2 poco antes del mediodía, dos equipos de extinción salieron con rapidez desde el parque de Zamora capital conscientes de lo que estaba en juego.

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El desafío no era menor, ya que las llamas habían brotado muy cerca de dos de las vías de comunicación más importantes de nuestra provincia: la carretera nacional y la línea del AVE.

Con mucha paciencia y un esfuerzo coordinado, los bomberos de la Diputación de Zamora trabajaron sobre el terreno para frenar el avance del fuego y refrescar cada rincón, asegurándose de que el peligro desapareciera por completo.

Por suerte, todo se ha quedado en una anécdota que no ha alterado el día a día de nadie. Gracias a esa intervención, los conductores que regresaban a casa por la nacional y quienes viajaban en los trenes de alta velocidad pudieron seguir su camino sin apenas darse cuenta de lo que ocurría.

Intervención del incendio en Coreses (Zamora). Comunicación Diputación de Zamora.

El incidente se ha cerrado sin heridos ni daños que lamentar, recordándonos la seguridad que aporta saber que contamos con profesionales capaces de actuar con calma y eficacia en lugares tan delicados como estos.