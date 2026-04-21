Zamora presenta sus carteles taurinos: Emilio de Justo, Ismael Martín y Borja Jiménez estarán en la feria de San Pedro 2026

El Teatro Ramos Carrión de Zamora ha sido el escenario elegido para presentar oficialmente los carteles de la feria taurina de San Pedro 2026. Ante un auditorio completamente lleno, la empresa Tauroemoción ha desvelado una programación que combina la veteranía con los triunfadores de la temporada.

El acto, conducido por la periodista Ana Prada, contó con la participación del responsable de la empresa, Nacho de la Viuda y el apoderado de Manuel Diosleguarde, quienes destacaron el esfuerzo por confeccionar un abono atractivo para el aficionado zamorano.

Zamora presenta sus carteles taurinos.

Uno de los momentos más significativos de la tarde fue la entrega del I Premio Andrés Vázquez. Entregado al matador de toros salmantino, Manuel Diosleguarde.

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, entregó también otro galardón al banderillero de Guarrate, Javier Gómez Pascual, reconociendo así su impecable trayectoria y su profesionalidad en las filas de los toreros de plata.

Zamora presenta sus carteles taurinos.

Este reconocimiento subraya el apoyo de la Junta de Castilla y León a las figuras y tradiciones de la región.

Entre las personalidades presentes destacaban el vicepresidente de la diputación de Zamora, Víctor López de la Parte y el apoderado de Manuel Diosleguarde, José Ignacio Cascón, entre otros.

En cuanto a las combinaciones de luces, el sábado 27 de junio se lidiará una corrida de El Pilar para los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde.

Zamora presenta sus carteles taurinos.

Al día siguiente, el domingo 28 de junio, las reses de Castillejo de Huebra serán lidiadas por una terna compuesta por Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín. Ambas tardes reúnen a figuras de gran tirón popular y a jóvenes con una proyección creciente que aseguran la competitividad en el ruedo.

Pensando en el público más joven y en el ambiente de las peñas de la ciudad, la feria arrancará el jueves 25 de junio a las ocho y media de la tarde con el regreso del Gran Prix.

Esta apuesta de la empresa busca revitalizar la participación ciudadana en la plaza de toros desde el inicio de las fiestas. Zamora inicia el camino hacia un San Pedro que promete volver a ser referencia taurina en Castilla y León.