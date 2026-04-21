Zamora se consolida como capital mundial del queso con una clase magistral para 200 profesionales en el Seminario de San Atilano Fromago.

Zamora ha vuelto a reafirmar su posición como referente internacional del sector lácteo. El Seminario de San Atilano ha sido el escenario de una clase magistral que ha logrado reunir a cerca de doscientos profesionales llegados de España, Portugal y Argentina.

Esta jornada, organizada por la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA), forma parte de la estrategia denominada Camino a la Feria, con la que se prepara el terreno para la ambiciosa edición de Fromago Cheese Experience 2026.

El encuentro ha contado con ponentes de la talla de Mucio Furtado, una autoridad mundial en tecnología quesera, y Pablo Rivero, representante de Queserías Entrepinares.

Ambos expertos eligieron la plataforma de EILZA en Zamora para compartir sus conocimientos sobre los desafíos técnicos de la producción y maduración del queso, abordando desde la resolución de defectos en la fabricación hasta las soluciones más innovadoras para la industria actual.

Fromago Cheese Experience 2026 organizado por EILZA Zamora. Fromago.

La capacidad de convocatoria de este evento ha quedado patente con la presencia de representantes de cuarenta y cinco industrias lácteas. En una misma sala se han sentado directivos de grandes grupos internacionales, pequeños productores artesanales de prestigio, investigadores y estudiantes.

Esta mezcla de perfiles, que incluía a profesionales llegados desde puntos tan distantes como Canarias, Galicia o Andalucía, demuestra el papel de la escuela zamorana como un puente necesario entre la tradición y la alta tecnología industrial.

Sara Fregeneda, presidenta de EILZA, ha destacado que el hecho de que tantos profesionales crucen fronteras para formarse en la provincia es la prueba definitiva de que se está construyendo un proyecto sólido. Según la organización, Fromago no quiere ser simplemente una exposición de productos, sino el motor que impulse la formación y la excelencia de toda la industria.

Imágenes del lleno absoluto en el Fromago Cheese Experience 2026. Fromago.

Esta jornada es solo un adelanto de lo que vivirá la ciudad del 17 al 20 de septiembre de 2026. Para esas fechas, Zamora transformará su casco histórico en el mayor escaparate quesero de España, con más de trescientos expositores y un recorrido de dos kilómetros que servirá para mostrar al mundo más de mil doscientas variedades de queso.

La organización asegura que la formación y el conocimiento técnico serán la verdadera columna vertebral de la feria.