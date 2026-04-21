Deporte, cultura y control de gatos salvajes: el plan de 700.000 euros de la Diputación para los pueblos de Zamora

Imagen recurso de una Junta de Gobierno anterior de la Diputación de Zamora. Archivo.

La Diputación de Zamora dará un paso decisivo en la gestión de los servicios municipales y el fomento de la actividad social con la aprobación de un importante paquete de inversiones y subvenciones en su próxima Junta de Gobierno.

Entre los acuerdos más destacados figura la adjudicación del servicio de apoyo para la gestión y control de las colonias felinas en los municipios de menos de cinco mil habitantes.

Este contrato recae en el profesional José Manuel Sastre Toquero por un importe de 133.500 euros y una vigencia de tres años, permitirá a los ayuntamientos cumplir con la actual normativa de bienestar animal.

La Diputación actuará como interlocutor único para aplicar el método de captura, esterilización y retorno, garantizando que los animales reciban examen veterinario, identificación y desparasitación antes de ser devueltos a su entorno de origen.

En el ámbito deportivo, la institución ha dado luz verde a las bases de una convocatoria de 360.000 euros destinada a los clubes de alta representatividad de la provincia. Estas ayudas están pensadas para equipos de deportes colectivos que participan en ligas regulares oficiales de ámbito federado y categoría absoluta, siempre que no tengan carácter profesional.

Los clubes interesados dispondrán de quince días hábiles para presentar sus solicitudes una vez que el extracto se publique en el boletín oficial, pudiendo justificar gastos de actividades realizadas desde octubre del pasado año hasta el próximo mes de septiembre.

Esta línea de apoyo busca aliviar la carga económica de las entidades que llevan el nombre de Zamora por toda la geografía nacional, excluyendo expresamente a sociedades anónimas o entidades que ya cuenten con convenios específicos.

La cultura también recibe un impulso económico fundamental a través de dos líneas de subvenciones aprobadas por decreto.

La más cuantiosa, dotada con 312.000 euros, se dirige a ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes para financiar actuaciones de danza popular zamorana, teatro, magia o conciertos.

Estas ayudas, que pueden alcanzar los 600 euros por actuación según los núcleos de población de cada municipio, dejan fuera de su cobertura a las charangas y orquestas de carácter puramente festivo para centrarse en las artes escénicas.

A esta partida se suman otros 18.000 euros destinados a las entidades locales integradas en el programa de Circuitos Escénicos de Castilla y León, reforzando así la oferta cultural de calidad en el medio rural zamorano durante todo el ejercicio actual.