Zamora, sede del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León: el juez Marchena será el encargado de su apertura

El juez Marchena será uno de los asistentes al congreso. Montaje de Imagen Recurso.

Zamora se convertirá durante tres días en el corazón latente del derecho y la justicia en Castilla y León.

Durante los días 27, 28 y 29 de mayo, la capital zamorana dejará de ser solo una ciudad de arte y románico para convertirse en el epicentro donde se debatirá el futuro de las togas, siendo la sede del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León.

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha marcado esta fecha en rojo en el calendario para celebrar un congreso que solo ocurre cada cuatro años y que, en esta ocasión, aterriza en un momento crítico: con el sistema judicial español inmerso en una de las transformaciones más profundas de su historia reciente.

El encuentro no solo destaca por su relevancia institucional, sino por el nivel de sus ponentes.

Cartel del V Congreso CACYL Zamora.

El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, será el encargado de pronunciar la conferencia inaugural, abriendo un programa que busca dar respuesta a los desafíos que hoy quitan el sueño a los profesionales del Derecho: desde el aterrizaje de la Inteligencia Artificial en los despachos hasta la aplicación real de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La cita de 2026 en Zamora tiene un marcado carácter social. Los profesionales pondrán el foco en cuestiones que afectan directamente al ciudadano de a pie, como el funcionamiento del Turno de Oficio y la lucha contra la brecha territorial.

En una autonomía marcada por la dispersión poblacional, asegurar que un vecino de un pequeño pueblo tenga las mismas garantías legales que uno de la capital es uno de los grandes retos que se debatirán en las mesas de trabajo.

La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora y vicepresidenta del CACYL, Ana MartínGarcía, ha subrayado el orgullo que supone para la ciudad acoger este foro, destacando que es una oportunidad de oro para reforzar lazos en un contexto de cambio constante.

Por su parte, el presidente de la abogacía regional, Fernando Rodríguez Santocildes, ha incidido en la importancia de este espacio como un lugar de reflexión colectiva para construir la Justicia del futuro.

El programa también reserva un espacio para la salud mental y el bienestar de los abogados, un tema cada vez más presente en el sector, así como para la deontología en el entorno digital y la cooperación con Portugal, dada la cercanía estratégica de la sede.

Con este V Congreso, el CACYL da continuidad a una trayectoria que comenzó en 2007 en Ponferrada y que ha pasado por Ávila, León y Burgos.

Zamora recoge ahora el testigo con el objetivo de marcar el camino de una profesión que debe equilibrar la tradición jurídica con la imparable evolución tecnológica.