Vuelco de un camión y rescate de película: los bomberos de la Diputación de Zamora liberan al conductor atrapado
El operativo de los bomberos de la Zona Norte permitió el traslado de un herido al hospital de Benavente y la reapertura al tráfico de la vía tras limpiar la carga y el combustible derramado.
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La tarde del domingo se tornó complicada para la circulación en la A-52, cerca de Valdemerilla, provincia de Zamora tras el aparatoso vuelco de un camión que mantenía en vilo a los equipos de emergencia.
Pasadas las 15:35 horas, el centro 112 activó a los bomberos de Rionegro del Puente, quienes salieron de inmediato hacia el kilómetro 58 ante la preocupante noticia de que dos personas no podían salir de la cabina y el combustible comenzaba a derramarse por la calzada.
Al llegar al lugar, los bomberos comprobaron que el acompañante ya había logrado salir del vehículo por su propio pie.
Sin embargo, la prioridad absoluta pasó a ser el conductor, que seguía atrapado entre el metal.
Con cuidado y precisión, los efectivos de incendios del Consorcio de la Diputación de Zamora centraron todas sus fuerzas en su rescate, logrando liberarlo para que pudiera ser trasladado rápidamente al Hospital de Benavente.
Pero el trabajo a pie de carretera no acabó ahí. Para evitar posibles accidentes sobrevenidos y contaminación ambiental, los bomberos se afanaron en neutralizar el combustible derramado y en limpiar los restos de la carga que habían quedado esparcidos por el asfalto.
Gracias a este esfuerzo coordinado, consiguieron que la vía volviera a ser segura para el resto de viajeros, restableciendo el tráfico tras una intervención donde la rapidez y la seguridad fueron de la mano.