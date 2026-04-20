Mahíde, Rábano de Aliste y Pino del Oro están de estreno: nuevo tanatorio, pista polideportiva y consultorio más moderno

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante su visita institucional

La Diputación de Zamora ha reafirmado este lunes su compromiso con la modernización del medio rural mediante una inversión que supera los 500.000 euros en los ayuntamientos de Mahíde, Rábano de Aliste y Pino del Oro.

El presidente de la institución, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el diputado de Obras, Manuel Martín, ha recorrido estas localidades para supervisar el resultado de unas actuaciones centradas en mejorar la calidad de vida y los servicios esenciales de sus vecinos.

En el ayuntamiento de Mahíde, la delegación provincial, junto a la alcaldesa María Asunción Leal, comprobó el avance en la renovación de redes de abastecimiento y pavimentación en pedanías como Boya, Las Torres y Pobladura de Aliste.

Destaca especialmente la transformación de las antiguas escuelas de Mahíde en un nuevo local social, así como la instalación de un ascensor en la casa consistorial para garantizar la accesibilidad. Asimismo, se han ejecutado mejoras de climatización y eficiencia en los consultorios médicos de todo el término municipal.

Por su parte, la visita a Rábano de Aliste puso el foco en la pedanía de Sejas, donde la inversión ha permitido la construcción de una pista polideportiva y un nuevo tanatorio, además de mejoras en el suministro de agua.

Javier Faúndez también destacó las obras integrales de saneamiento en Rábano y Tola, infraestructuras que, aunque no siempre visibles, resultan críticas para el día a día de los pueblos.

El recorrido finalizó en Pino del Oro junto al alcalde Jesús Ángel Antón, donde la Diputación ha financiado la ampliación del local cultural y la reforma del consultorio médico.