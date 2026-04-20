Las cuatro líneas de ayudas a empresas y emprendedores para relanzar La Raya: plazos y gastos subvencionables

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, durante la presentación

La Diputación de Zamora ha culminado este lunes en Alcañices la ronda de presentaciones del ambicioso programa de subvenciones destinado a fomentar la inversión empresarial en los municipios fronterizos con Portugal.

El acto, presidido por Javier Faúndez Domínguez, marca el inicio de una estrategia dotada con 4 millones de euros, financiados al 50% entre la Institución Provincial y la Junta de Castilla y León, para el periodo 2025-2027.

Este plan de acción socioeconómica se dirige a más de 60 municipios de las comarcas de Sayago, Aliste y Sanabria-La Carballeda, zonas especialmente castigadas por el envejecimiento y la pérdida de habitantes.

El objetivo es transformar el territorio de La Raya en un espacio de oportunidad mediante el apoyo directo a quienes decidan emprender o modernizar sus negocios en la zona.

Las ayudas se articulan en cuatro ejes estratégicos que cubren desde la creación de nuevas mercantiles hasta el impulso del sector agroalimentario y los servicios sociosanitarios.

Según detalló el presidente, los proyectos podrán recibir subvenciones de hasta el 74% de la inversión, con un tope máximo de 300.000 euros por iniciativa.

Además, el programa apuesta por un procedimiento ágil de concurrencia no competitiva, donde las ayudas se concederán por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que permitirá a empresas y emprendedores planificar sus proyectos con mayor flexibilidad.

Inversiones subvencionables y creación de empleo



Serán subvencionables inversiones en activos fijos, obra civil, maquinaria, equipamientos, tecnología, así como gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas empresas.



En determinadas líneas, especialmente las vinculadas a inversión productiva, será obligatorio que los proyectos estén asociados a la creación de empleo estable, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del territorio.