Detenido un hombre de 36 años por agredir a un médico en Urgencias en el hospital de Zamora

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de atentado, tras protagonizar un episodio violento contra el médico que le atendía en el Servicio de Urgencias del hospital de Zamora.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la noche, cuando el individuo acudió al centro sanitario para recibir asistencia médica.

Durante la atención, el paciente comenzó a mostrar una actitud agresiva y amenazante hacia el facultativo, pasando rápidamente de los insultos a las amenazas graves.

La situación se agravó cuando el hombre acometió físicamente y de manera sorpresiva contra el médico, quien tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y por el personal de seguridad privada del hospital hasta la llegada de las dotaciones policiales.

En el momento de la agresión, el detenido se encontraba acompañado de un familiar que, lejos de contribuir a calmar la situación, también mantuvo una actitud hostil hacia el personal sanitario.

Según fuentes policiales, este acompañante profirió gritos e intimidaciones dirigidas especialmente al médico agredido.

Una vez que el paciente recibió la asistencia médica que motivó su presencia en Urgencias, los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales, donde se tramitan las diligencias correspondientes.

Desde la Policía Nacional recuerdan que, tras la reforma del Código Penal, el personal sanitario tiene la consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por ello, agredir a médicos u otros profesionales de la salud no constituye una mera infracción, sino un delito de atentado que puede conllevar penas de prisión, multas económicas elevadas y antecedentes penales.

Compromiso con la seguridad

La actuación se enmarca en las medidas contempladas en la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que impulsó la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario. Este mecanismo refuerza la coordinación entre la Policía Nacional y hospitales, centros de salud y colegios profesionales.

El objetivo es garantizar un entorno seguro para los trabajadores del sistema sanitario bajo una política de “tolerancia cero” frente a cualquier tipo de violencia, ya sea física o verbal.

Fuentes policiales subrayan que “la salud de todos depende del respeto a quienes nos cuidan” y recuerdan que agredir a un profesional sanitario supone un ataque directo a la sociedad en su conjunto.