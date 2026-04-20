La curiosa ruta de coches eléctricos que quiere demostrar que la sostenibilidad es la solución para la despoblación

La movilidad sostenible ha dejado de ser una idea abstracta para ser toda una realidad. Pues bien, esto es lo que propone la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) con su próxima cita: ‘Sinergia sostenible’.

Se trata de una jornada que el domingo 26 de abril recorrerá algunos de los paisajes más emblemáticos de la provincia de Zamora y sus infraestructuras de generación limpia.

El evento, que se desarrollará entre las 10:30 y las 20:00 horas, une turismo, tecnología y conciencia ambiental. Es el momento perfecto para saber cómo los vehículos eléctricos encajan en el territorio y qué oportunidades pueden generar en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos.

No es nuevo que Zamora se enfrenta desde hace años a un reto demográfico complejo, marcado por la despoblación. Por eso, iniciativas como esta buscan ofrecer una mirada distinta, que es la de “mostrar que la innovación y la sostenibilidad también tienen cabida en el medio rural”, aseguran desde la asociación.

A través de rutas en coche eléctrico, AUVE quiere demostrar que la movilidad de cero emisiones es viable más allá de las ciudades.

Al mismo tiempo, el recorrido pone en valor la riqueza natural, la ingeniería hidráulica y la gastronomía local, acercando estas realidades tanto a visitantes como a la propia comunidad rural.

La jornada arrancará en la capital zamorana, desde donde los participantes se dirigirán hacia la comarca de Sayago. El itinerario incluye paradas en enclaves de gran valor paisajístico y técnico, como la Presa de Almendra y el municipio de Fermoselle, conocido por su singular entorno en los Arribes.

Así es el viaje

El viaje continuará con un tramo internacional. Los vehículos cruzarán a Portugal a través de la Presa de Bemposta hasta llegar a Miranda do Douro, donde tendrá lugar una comida conjunta que refuerza el carácter social del encuentro.

Para quienes deseen profundizar en el entorno natural, se ofrece además un crucero opcional por los Arribes del Duero, uno de los espacios protegidos más espectaculares de la península.

El regreso a España se realizará pasando por otras infraestructuras clave en la producción energética, como el Salto de Villalcampo y la Presa de Ricobayo, completando así una ruta que conecta naturaleza y energía.

AUVE, principal entidad nacional que agrupa a usuarios de vehículos eléctricos, lleva años trabajando para impulsar una movilidad sin emisiones. Entre sus objetivos destacan la mejora de la red de recarga, la colaboración con instituciones y la divulgación para romper mitos sobre el uso de estos vehículos, especialmente en trayectos largos.

‘Sinergia sostenible’ encaja en esa misión: acercar la tecnología a la ciudadanía, fomentar el turismo responsable y abrir nuevas vías de desarrollo para territorios que buscan oportunidades.

Las inscripciones, dirigidas a vehículos de cero emisiones, así como todos los detalles organizativos, están disponibles en la web oficial de AUVE. Una invitación a recorrer el territorio de otra manera: en silencio, sin emisiones y con la vista puesta en el futuro.