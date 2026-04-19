Tragedia en la provincia de Zamora tras estrellarse un coche contra un muro: muere una mujer de 89 años

Una mujer de 89 años ha fallecido y otra de 62 ha resultado herida tras la colisión de un turismo contra un muro en la Avenida Ferial, en la salida de Benavente (Zamora) hacia Santa Cristina de la Polvorosa, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 13:50 horas de esta mañana de sábado, 18 de abril tras recibir el centro de Emergencias de Castilla y León 112 una llamada alertando del suceso.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias (Sacyl) que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha intentado reanimar a una mujer de 89 años que finalmente fallece y ha atendido a otra mujer de 62 años que ha sido evacuada en ambulancia soporte vital básico al hospital de Benavente.