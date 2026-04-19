Susto tremendo en Zamora: se derrumba un pretil de la A-66 que cae a la N-122 y obliga a cortar el tráfico

Los Bomberos de Zamora trabajando en el lugar en el que ha caído el pretil.. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Susto tremendo en Zamora en la mañana de este domingo, 19 de abril, y en concreto en sus carreteras.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de que un pretil de la A-66, a la altura de Villagodio, ha caído al paso inferior por donde cruza la N-122.

La Unidad de Carreteras ha informado de que algún vehículo, probablemente un camión, habría golpeado de forma accidental la estructura, motivo por el que se ha producido el derrumbe.

La propia Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado que se ha procedido a cortar el tráfico de la A-66, en la parte superior. Todo para mantener la seguridad de los conductores.

Y para quitar los pretiles caídos y abrir la Nacional lo antes posible.