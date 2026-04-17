Zamora desvela su temporada taurina: una gran gala en el Ramos Carrión para coronar al primer Premio Andrés Vázquez

Andrés Vázquez durante el festejo taurino por su 80 cumpleaños en la Plaza de Toros de Zamora. J. L. Leal. ICAL.

Zamora se viste de gala para dar el pistoletazo de salida a su temporada taurina.

El próximo martes 21 de abril, el Teatro Ramos Carrión abrirá sus puertas al mundo del toro para celebrar la Gran Gala 'Toros en Zamora', un evento que promete ser mucho más que una simple presentación de carteles.

Un acto que demuestra el mimo y cuidado de la nueva empresa adjudicataria de la Plaza de Toros por la afición y la historia de la ciudad.

Demostrado en gestos como la creación del Premio Andrés Vázquez, una gran referencia que le hubiera encantado presenciar en vivo al maestro de Villalpando.

A partir de las 20:00 horas, el corazón cultural de la ciudad se llenará de aficionados, profesionales y autoridades en una cita que ya se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para la sociedad zamorana.

Gala Zamora 2026 (1)

La velada, conducida por la periodista Ana Prada, contará con el ritmo y la magia de artistas como la cantante Eva Ares y el Mago de Guardia, un artista con cierto parecido al presidente de la Plaza de Toros de Salamanca.

La entrega del primer Premio Andrés Vázquez será para el banderillero zamorano Javier Gómez Pascual, apodado como 'Javi Guarrate', por sus orígenes en la localidad. Una figura de plata muy respetada que verá reconocida su trayectoria en su propia casa.

Este gran despliegue, organizado por Tauroemoción, no sería posible sin el apoyo de entidades que creen en la vida social de la provincia, como es el caso de Caja Rural de Zamora.

La colaboración de la entidad financiera vuelve a ser fundamental para que tradiciones tan arraigadas sigan latiendo con fuerza y generen ese dinamismo que tanto beneficia a la ciudad.

Para los que no quieran perderse el anuncio de las figuras que pisarán el coso de la ciudad en este 2026, la entrada será gratuita mediante invitación.

Los interesados podrán recogerlas en las taquillas del teatro a partir del martes 14 de abril, tanto en horario de mañana como de tarde, hasta completar el aforo de una noche que promete emociones fuertes sobre la arena del Ramos Carrión.