El grupo Zamora Sí alerta del "deteriorado y peligroso" estado del Puente de Hierro

Zamora Sí ha vuelto a dar un toque de atención sobre una de las infraestructuras más emblemáticas y necesarias de la ciudad: el Puente de Hierro.

En la última comisión de obras, la formación municipalista ha denunciado que el paso de los años está haciendo mella en el puente, donde la corrosión y el óxido ya son más que evidentes.

Para el grupo, no se trata solo de una cuestión de imagen, sino de la seguridad de los cientos de vecinos de la margen izquierda que cruzan a diario por su pasarela peatonal.

Alertan del estado peligroso y deteriorado en el que se encuentra en estos momentos el puente. Una situación que podría catalogarse como extrema.

El portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, ha mostrado su preocupación por la lentitud administrativa que rodea a este proyecto.

Imagen del Puente de Hierro de Zamora. Com. Zamora Sí.

Según ha explicado, el plan de rehabilitación está ahora mismo en manos de Patrimonio, lo que significa que entre trámites, licitaciones y adjudicaciones, podrían pasar cuatro años desde que comenzó el mandato sin que se haya puesto un solo tornillo.

Tomé afirmó también que esta situación "demuestra la prioridad del equipo de gobierno con ciertas infraestructuras".

Añadiendo las duras afirmaciones de que "parece que desde el área de Urbanismo y Obras se dedica más tiempo a colocar jardineras, instalar mesas de merienda o anunciar proyectos que nunca llegan a materializarse que a abordar los problemas de fondo y a impulsar obras realmente estratégicas".

Desde el partido critican que el equipo de gobierno parece estar más centrado en pequeñas intervenciones, como colocar jardineras o mesas de merienda, que en resolver problemas estructurales que afectan a la movilidad de la ciudad.

Rocío Ferrero, concejala de la formación, recordaba además que hace más de tres años que se anunció el proyecto y que propuestas constructivas, como la de instalar un techado sobre la pasarela para protegerla de las inclemencias del tiempo, han caído en saco roto.

Zamora Sí reclama ahora transparencia y, sobre todo, un calendario real. Consideran que los vecinos de los barrios del otro lado del río no pueden seguir esperando entre anuncios que nunca se materializan.

"Desde que anunciaron el proyecto han pasado más de tres años, nos vamos ya a los cuatro", afirmó.

Para la formación, es urgente que se aclare cuándo empezarán de verdad las obras para evitar que el Puente de Hierro pase de ser un símbolo de la ciudad a ser un ejemplo de abandono institucional.