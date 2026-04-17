Zamora calienta motores para una gran concentración motera con rutas por la provincia y exhibiciones de infarto

Zamora se prepara para vivir un fin de semana vibrante del 22 al 24 de mayo con la celebración de la I Concentración de Motos Zamora sobre ruedas.

Este evento, que ha sido presentado oficialmente en la Plaza de Viriato con el apoyo de los principales motoclubes de la provincia, nace con la vocación de convertirse en una cita ineludible en el calendario de Castilla y León.

A diferencia de otros encuentros similares, esta concentración busca ser un escaparate de la cultura y la gastronomía zamorana, utilizando el vino como hilo conductor de esta primera edición.

Con cerca de 400 inscritos confirmados, la gran mayoría procedentes de fuera de la provincia, el recinto de Ifeza servirá como cuartel general y zona de acampada.

Desde allí partirán rutas programadas hacia localidades como Bercianos de Aliste, Fermoselle y Toro, permitiendo a los participantes descubrir los paisajes y las bodegas de las diferentes comarcas.

La oferta se completa con un potente programa de ocio que incluye simuladores de Moto GP, espectaculares exhibiciones de Stunt y Free Style, y una agenda de animación musical encabezada por Alefran y la orquesta Selvatika.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora, Ayuntamiento y Caja Rural de Zamora, cuyos representantes han coincidido en señalar la importancia de este tipo de turismo de motor para dinamizar la economía local.

Además, el evento tendrá presencia en el centro de la ciudad con actividades en la Plaza de la Marina para que todos los zamoranos puedan participar del ambiente.

Cabe destacar que la concentración tiene también un carácter solidario, ya que colabora estrechamente con la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, uniendo la pasión por las dos ruedas con el apoyo a las causas sociales de la tierra.