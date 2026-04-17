Revolución en Venialbo: 92.000 euros para modernizar el consultorio, el alumbrado y una nueva pista de pádel

El presidente de la Diputación, Javier Fáundez junto a la corporación municipal de Venialbo en su nueva pista de pádel. Comunicación Diputación de Zamora.

Venialbo luce desde hoy una cara renovada y pensada para el bienestar de sus vecinos gracias a un conjunto de mejoras que tocan el corazón de la vida diaria en el pueblo.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se ha desplazado hasta la localidad para compartir con los habitantes el resultado de una inversión de 92.000 euros que ha servido para transformar desde el ocio hasta la atención sanitaria.

Uno de los momentos más esperados de la jornada ha sido el estreno de la pista de pádel El Rincón.

Este nuevo espacio, situado junto al campo de fútbol y el frontón, nace para dar respuesta a las ganas de deporte de los jóvenes y adultos del municipio, completando una zona de recreo que invita a la convivencia y al ejercicio al aire libre.

Faúndez, acompañado por el alcalde de Venialbo, Jesús Vara y miembros de la corporación provincial, ha destacado cómo estos lugares ayudan a crear comunidad.

Pero cuidar de un pueblo también significa hacer su día a día más cómodo y seguro. Por eso, el proyecto ha incluido el arreglo de calles y la renovación del alumbrado, algo que no solo aporta una mejor luz al caer la tarde, sino que ayuda a ser más eficientes.

Especialmente importante ha sido la eliminación de barreras en el Ayuntamiento, permitiendo que cualquier vecino, sin importar su movilidad, pueda entrar con facilidad a realizar sus trámites.

Foto de grupo junto al presidente de la Diputación, Javier Fáundez en Venialbo (Zamora). Comunicación Diputación de Zamora.

Además, el consultorio médico local ha recibido un necesario lavado de cara para que la atención sanitaria se preste en las mejores condiciones posibles sin tener que salir del municipio.

Durante su paseo por las calles de Venialbo, Javier Faúndez ha insistido en que estas actuaciones son la mejor manera de demostrar que vivir en el mundo rural debe ofrecer las mismas facilidades que hacerlo en la ciudad.

Al final, se trata de que las administraciones ayuden a los ayuntamientos más pequeños a sacar adelante proyectos que cuidan de las personas, garantizando que servicios tan básicos como el médico, una calle bien iluminada o una pista deportiva sean una realidad para todos.