Javier Faúndez presenta en Sanabria el plan de 4 millones para dinamizar la economía y fijar población en La Raya

Javier Faúndez presentando en Sanabria el plan de 4 millones para La Raya de Zamora. Comunicación Diputación de Zamora.

Los pueblos de la Raya zamorana tienen desde hoy un motivo para respirar con un poco más de optimismo.

La Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León han decidido caminar juntas para poner en marcha un plan de ayudas que, más allá de los 4 millones de euros presupuestados hasta 2027, busca algo mucho más valioso: que nadie tenga que marcharse de su tierra por falta de oportunidades.

La meta es que la frontera de la provincia de Zamora con Portugal deje de verse como un lugar que se apaga y pase a ser ese rincón donde emprender un negocio o renovar el que ha pasado de generación en generación sea una opción de vida real y valiente.

Para que este mensaje llegue directamente a quienes levantan la persiana cada día, Javier Faúndez y Fernando Prada se han desplazado hasta Puebla de Sanabria.

Allí, en una charla cercana con alcaldes y empresarios, han explicado cómo estas ayudas quieren ser ese empujón necesario para quienes pelean contra la despoblación.

Es un recorrido de escucha que ya empezó en Sayago y que el próximo lunes tendrá su última parada en Alcañices, con la idea fija de que ningún emprendedor de Aliste, Sanabria o La Carballeda se sienta solo en el camino de seguir dando vida a esos municipios.

El objetivo final es que este dinero, aportado a medias por ambas instituciones, sirva para crear puestos de trabajo estables y anime a más familias a quedarse a vivir en alguno de los más de sesenta municipios beneficiados.

Lo que hace especial a esta convocatoria es que busca adaptarse a la realidad de los emprendedores. Las ayudas son generosas, llegando a cubrir en ocasiones casi tres cuartas partes de la inversión con un tope de 300.000 euros.

Se centran en cuidar sectores que son el corazón de estas comarcas, como la agricultura y la ganadería, pero también en mejorar los servicios para nuestros mayores y fomentar proyectos innovadores.

Además, se ha pensado en la tranquilidad de quienes decidan dar el paso, dejando el plazo de solicitud abierto hasta finales de 2026 para que cada persona pueda pensar y organizar sus inversiones en maquinaria o reformas con el tiempo que se merece.