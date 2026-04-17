La Diputación de Zamora refuerza su lucha contra la despoblación en un encuentro con María Corina Machado

Javier Faúndez Domínguez, presidente de la Diputación de Zamora, ha mantenido este viernes una reunión con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado en la que le han expuesto el proyecto que la Institución Provincial desarrolla en colaboración con la Fundación Talento 58 para favorecer la llegada de familias de Sudamérica, en especial de Venezuela, a la provincia de Zamora.

Un encuentro en el que también ha estado presente el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor de la Parte.

Durante el encuentro, los responsables provinciales han detallado esta iniciativa orientada a hacer frente al reto demográfico en el medio rural zamorano, mediante la atracción de nuevas familias a las que se ofrece una oportunidad laboral y soluciones de alojamiento que faciliten su asentamiento en el territorio.

Este programa contribuye de forma directa al sostenimiento de la población, al impulso de la actividad económica local y al necesario relevo generacional en los municipios de la provincia.

En el presente mandato, más de 80 familias se han establecido ya en distintos puntos de la provincia gracias a esta iniciativa, consolidando un modelo de integración que está dando resultados positivos tanto para las personas que llegan como para los municipios que las acogen.