El Teatro Elvira Fernandez acoge la Gala del Donante de Sangre: Zamora premia la solidaridad que da vida

Imagen de la presentación IV Gran Gala del Donante de Sangre en la Diputación de Zamora. Comunicación Diputación de Zamora.

El Teatro Elvira Fernández de Zamora se vestirá de largo este sábado, 18 de abril, para acoger la IV Gran Gala del Donante de Sangre.

Este sábado, a partir de las siete de la tarde, el teatro zamorano abrirá sus puertas para dar las gracias, con nombres y apellidos, a todas esas personas que regalan vida de forma anónima.

La gala, impulsada por la Hermandad de Donantes con el apoyo de las principales instituciones de la provincia, quiere que esa generosidad que no hace ruido tenga por fin un escenario donde brillar.

No será solo un acto protocolario, sino una tarde compartida entre música y abrazos para celebrar el altruismo de los vecinos de Zamora.

Durante la presentación de esta cita, Ramiro Silva e Isabel Cabrera han querido dejar claro que el evento va mucho más allá de un simple reparto de trofeos.

Cartel de campaña de la IV Gran Gala del Donante de Sangre.

Es, sobre todo, un encuentro humano para reconocer a quienes, sin esperar nada a cambio, se remangan periódicamente para ayudar a los demás.

Se trata de un escaparate para recordar que las donaciones son cada vez más necesarias en un contexto donde las reservas de los grupos A+, A-, 0- y 0+ se encuentran en niveles críticos. Los responsables han hecho un llamamiento a la constancia, destacando que donar es un gesto sencillo que directamente supone dar vida.

La parte más emotiva de la tarde llegará con la distinción de aquellos donantes que han alcanzado hitos significativos, desde las siete hasta las ciento veinte extracciones.

Especial protagonismo tendrán los donantes jóvenes, un colectivo que la Hermandad considera estratégico para garantizar el relevo generacional.

Cabrera ha destacado el valor de aquellos que eligen el día de su cumpleaños para acudir por primera vez a los puntos de donación como un símbolo de compromiso social.

El evento contará con la participación del músico Miguel Álvarez, quien ejercerá de presentador y estará acompañado en el escenario por la joven cantautora zamorana Lydia de Mena.

Aunque las invitaciones repartidas entre los donantes han completado prácticamente las 260 butacas de aforo del teatro, la organización mantiene un teléfono de contacto para aquellas personas interesadas en sumarse a este homenaje a la generosidad de la provincia.