Imagen recurso de la presentación del Plan Extraordinario Inversiones 2026.

Imagen recurso de la presentación del Plan Extraordinario Inversiones 2026. Prensa Diputación de Zamora.

Zamora

Luz verde al Plan de Obras de Zamora: 8 millones de euros para mejorar 249 municipios de la provincia

El plan financiará mejoras en abastecimiento, alumbrado y pavimentación en 245 ayuntamientos con el objetivo de fijar población y mejorar la calidad de vida.

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Los pueblos de Zamora están a punto de experimentar un cambio importante en sus calles y servicios.

La Diputación de Zamora ha confirmado este miércoles el reparto definitivo de 8 millones de euros a través del Plan Municipal de Obras para 2027, una inversión pensada para llegar a prácticamente todos los rincones de la provincia y mejorar el día a día de quienes viven en ella.

En total se pondrán en marcha 321 proyectos que darán un respiro a 245 ayuntamientos y 4 entidades locales menores.

Lo más positivo es que casi todos los municipios que pidieron ayuda la han recibido, lo que demuestra que el plan se ha ajustado a lo que los alcaldes y vecinos realmente necesitaban para sus localidades.

El dinero se va a notar en las cosas básicas, esas que a veces no siempre destacan pero que son fundamentales: mejores farolas, calles recién pavimentadas y, sobre todo, tuberías de agua y redes de saneamiento que funcionen correctamente.

También habrá espacio para renovar plazas y hacer que los edificios públicos sean más eficientes y consuman menos energía.

Para que el reparto sea justo, se han tenido en cuenta detalles como el número de habitantes o las características de cada pueblo.

A partir de ahora, los ayuntamientos tienen poco menos de un mes para aceptar el dinero y ponerse manos a la obra, ya que todos los trabajos deben estar listos antes de que termine el año 2027. Un impulso para que los pueblos sigan vivos y con servicios de calidad.