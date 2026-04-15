Luz verde al Plan de Obras de Zamora: 8 millones de euros para mejorar 249 municipios de la provincia

Los pueblos de Zamora están a punto de experimentar un cambio importante en sus calles y servicios.

La Diputación de Zamora ha confirmado este miércoles el reparto definitivo de 8 millones de euros a través del Plan Municipal de Obras para 2027, una inversión pensada para llegar a prácticamente todos los rincones de la provincia y mejorar el día a día de quienes viven en ella.

En total se pondrán en marcha 321 proyectos que darán un respiro a 245 ayuntamientos y 4 entidades locales menores.

Lo más positivo es que casi todos los municipios que pidieron ayuda la han recibido, lo que demuestra que el plan se ha ajustado a lo que los alcaldes y vecinos realmente necesitaban para sus localidades.

El dinero se va a notar en las cosas básicas, esas que a veces no siempre destacan pero que son fundamentales: mejores farolas, calles recién pavimentadas y, sobre todo, tuberías de agua y redes de saneamiento que funcionen correctamente.

También habrá espacio para renovar plazas y hacer que los edificios públicos sean más eficientes y consuman menos energía.

Para que el reparto sea justo, se han tenido en cuenta detalles como el número de habitantes o las características de cada pueblo.

A partir de ahora, los ayuntamientos tienen poco menos de un mes para aceptar el dinero y ponerse manos a la obra, ya que todos los trabajos deben estar listos antes de que termine el año 2027. Un impulso para que los pueblos sigan vivos y con servicios de calidad.