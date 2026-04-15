El II February Hip Hop aterriza en Zamora con 10.000 euros en premios y récord histórico de participación

Presentación en el Ayuntamiento de Zamora de la segunda edición del February Hip Hop. Prensa Ayto. Zamora.

Zamora se prepara para bailar al ritmo del mejor arte callejero. Este domingo, el recinto de IFEZA se transformará en una explosión de energía con la segunda edición del February Hip Hop, una cita que este año llega con más fuerza que nunca.

Más de 1.000 bailarines de todos los rincones de España y Portugal pondrán rumbo a nuestra ciudad, lo que supone un salto de participación espectacular respecto al año pasado.

El espectáculo comenzará a rodar a las 11:45 de la mañana, aunque desde las 11:00 ya se podrá entrar para coger sitio y empezar a sentir el ambiente.

Será un auténtico maratón de talento: veremos más de cien actuaciones pasar por el escenario, desde la ternura de los más pequeños en la categoría 'baby' hasta la potencia visual de las 'Mega Crews', esos grupos grandes que dejan a cualquiera con la boca abierta.

Para que el nivel sea máximo, el campeonato contará con un jurado de lujo formado por Saydi, Winston Phillips y Stefan, referentes internacionales que tendrán la difícil tarea de repartir los más de 10.000 euros en premios.

Además, la organización ha pensado en todo y habrá zonas de comida para que tanto el público como los artistas puedan reponer fuerzas sin tener que salir del recinto.

Impulsado por el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y Caja Rural de Zamora. Una oportunidad de oro para que Zamora brille en el mapa de la danza urbana.

Con el éxito de inscripciones de este año, el February Hip Hop deja de ser una novedad para convertirse en esa cita marcada en el calendario que nadie se quiere perder.