Diputación de Zamora y Junta acercan a empresarios y ayuntamientos de La Raya las ayudas para impulsar la zona

Presentación en Bermillo de Sayago a empresarios y ayuntamientos de las ayudas para la creación de empresas en La Raya

La Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León han presentado este miércoles a ayuntamientos y empresarios de la comarca Sayago las bases para acceder a las ayudas para el desarrollo empresarial de La Raya.

Un acto que se contempla dentro del Plan Socioeconómico de La Raya que se impulsa junto a las diputaciones de Zamora y Salamanca. Las bases también serán presentadas este jueves en la zona de Sanabria-La Carballeda y el próximo lunes en Aliste.

El acto en el Teatro Municipal de Bermillo de Sayago ha contado con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el delegado territorial de la Junta, Fernando Javier Prada Antón, y el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández.

Esta convocatoria está enmarcada dentro de la estrategia conjunta para dinamizar este territorio fronterizo con Portugal, que es caracterizado por su baja densidad de población, el envejecimiento demográfico y la pérdida de habitantes.

La partida presupuestaria está cofinanciada por la Junta y la Diputación de Zamora, que aportan dos millones cada una, y tiene como principal objetivo promover la actividad económica, crear empleo y favorecer el asentamiento de población en una zona afectada especialmente por la despoblación.

Las ayudas financiarán la creación de empresas, modernización e inversión productiva e iniciativas innovadoras vinculadas al desarrollo territorial sostenible.

En concreto, existen cuatro líneas de ayudas para emprendedores y empresas. Por un lado está el complemento a subvenciones del Icecyl para la creación de empresas. En este sentido, la cuantía podrá alcanzar hasta el 74% de la inversión subvencionable, con un máximo de 300.000 euros por proyecto.

La segunda línea se destina al apoyo de proyectos de inversión empresarial, igualmente vinculados a programas autonómicos cofinanciados con fondos europeos.

En el caso de que estén vinculados a servicios sociales, la ayuda será del 60%, mientras que en el sector agroalimentario se establecerán tramos de financiación que conjugan porcentajes del 74% y el 60%.

La tercera línea es la destinada al impulso de servicios sociales y sanitarios, en especial proyectos que tengan que ver con la atención residencial y cuidados.

Por último, está el fomento del sector agroalimentario, incluyéndose actividades de comercialización, transformación y mejora de empresas.

La convocatoria contribuirá al apoyo de nuevas iniciativas empresariales y a la ampliación o modernización de los negocios existentes en sectores estratégicos para la zona.

Las ayudas serán concedidas en régimen de concurrencia no competitiva. En otras palabras, por orden de presentación de solicitudes y siempre que haya crédito disponible.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permite a empresas y emprendedores planificar sus proyectos con una mayor flexibilidad.

Se subvencionarán inversiones en obra civil, activos fijos, equipamientos, gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas empresas y tecnología.

En algunas de las líneas, sobre todo las vinculadas a inversión productiva, es necesario que los proyectos estén asociados a la creación de empleo estable, sumando así al desarrollo socioeconómico del territorio.

La convocatoria está dirigida a empresas y emprendedores de más de 60 municipios de Zamora incluidos en La Raya, abarcando comarcas como Aliste, Sayago y Sanabria-La Carballeda.

Con esta iniciativa, Diputación y Junta pretenden reforzar su apuesta por el desarrollo económico del territorio, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación en una de las áreas más singulares de la provincia, apostando por el emprendimiento, la innovación y la valorización de los recursos locales.

Las presentaciones continuarán mañana jueves, 16 de abril, a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. La prevista inicialmente para este viernes, 17 de abril, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcañices, se traslada al próximo lunes, 20 de abril.