El Ayuntamiento invierte 47.000 euros en un nuevo pulmón verde con 57 árboles en el barrio de Pinilla
El proyecto incluye la plantación de encinas y frutales junto a una zona de cultivo que gestionarán los colegios para fomentar la sostenibilidad entre los jóvenes.
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El barrio de Pinilla está a punto de transformar un terreno olvidado en un nuevo punto de encuentro para sus vecinos.
El Ayuntamiento ha presentado un proyecto para recuperar una parcela de 3.000 metros cuadrados, situada entre las calles del Dornajo y Morales, que hasta ahora no tenía utilidad y que pronto se convertirá en un espacio lleno de vida y naturaleza.
Con una inversión de 47.000 euros, la actuación principal será la creación de un "bosquete" compuesto por 57 árboles de especies como encinas, almendros y perales en flor.
Según ha explicado el concejal de Obras, Pablo Novo, el objetivo es "recuperar espacios en desuso para devolverlos a la ciudadanía", convirtiéndolos en lugares donde convivir y disfrutar del aire libre.
Una de las novedades más interesantes es la instalación de diez huertos comunitarios. Estos bancales no solo servirán para que los vecinos cultiven sus propios alimentos, sino que estarán abiertos a los colegios de la zona.
La idea es que los más pequeños aprendan valores como la sostenibilidad y el trabajo en equipo mientras cuidan de la tierra.
Este nuevo parque dará continuidad a la zona de esparcimiento canino ya existente, completando un entorno que ahora contará con riego automático y zonas de sombra.
"Queremos una ciudad pensada para las personas, más verde y más habitable", ha subrayado Novo, quien enmarca esta obra en la estrategia municipal de recuperar espacios naturales por toda la ciudad.