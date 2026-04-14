El Ayuntamiento de Zamora invertirá más de 600.000 euros en reparar el paso inferior de la avenida de Portugal

Paso inferior de la calle Puerta Nueva con la avenida de Portugal

El Ayuntamiento de Zamora ha dado hoy luz verde a una obra necesaria para la seguridad y el día a día de quienes transitan por la avenida de Portugal.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la reparación del paso inferior sobre la calle Puerta Nueva, una intervención que con una inversión de 646.237 euros permitirá sanar las deficiencias estructurales de este punto neurálgico.

Con la adjudicación a la empresa Construcciones y Obras Llorente S.A.U., la ciudad se prepara para poner fin a los problemas de mantenimiento de un puente clave para la movilidad zamorana.

Pero la jornada de hoy no solo ha mirado al asfalto, sino también al calendario de los sentimientos de los vecinos.

En la misma cita, el equipo de Gobierno ha fijado ya las fiestas locales para el año 2027.

Los zamoranos ya pueden marcar en rojo dos fechas que definen su identidad: el lunes 17 de mayo, para acompañar a la Virgen de La Hiniesta, y el martes 29 de junio, festividad de San Pedro.

Este compromiso con lo que nos une se ha visto reforzado también en el plano cultural. El Ayuntamiento ha reafirmado su respaldo a la Semana Santa, el mayor emblema de la capital, con una subvención de 56.000 euros destinada a la Junta Pro Semana Santa.

Esta ayuda no solo servirá para promocionar nuestra Pasión, sino que garantiza el cuidado y mantenimiento de los edificios y enseres que custodian el legado de nuestras cofradías durante todo el año.

Esta partida económica tiene como fin sufragar los gastos derivados de la promoción de la Pasión zamorana, así como asegurar el mantenimiento de las instalaciones y edificios donde se custodian los pasos, mesas y enseres de las cofradías durante el resto del año.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha resuelto la contratación del suministro de gas natural para las dependencias municipales.

El contrato, adjudicado a Endesa Energía S.A.U. por un importe de 429.204 euros, garantiza el abastecimiento de los edificios públicos hasta el primer cuatrimestre de 2028.

Finalmente, la Junta concluyó con la aprobación de diversas licencias urbanísticas para proyectos de obra en la calle Escultor Becerra, la calle de los Arcos y la plaza Fernández Duro, continuando así con el desarrollo de diferentes intervenciones en el casco urbano.