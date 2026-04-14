Tableros con alma en la provincia de Zamora: Fariza de Sayago invita a una jornada de ajedrez y naturaleza

Fariza de Sayago (Zamora) se prepara para vivir un domingo diferente donde el ingenio de los tableros se mezclará con la calma de sus paisajes.

El próximo 19 de abril, la localidad abrirá sus puertas para celebrar el Open de Ajedrez 'Los Pendones', una iniciativa que busca algo más que encontrar a un ganador: quiere ser un punto de encuentro y fraternidad entre los vecinos de la zona y quienes se acerquen a conocer la comarca.

El corazón del torneo latirá en la Plaza de la Iglesia a partir de las 10:30 de la mañana.

Gracias a la unión de fuerzas entre el alojamiento rural La Rueca, el Club Deportivo de Ajedrez Zamora, el Ayuntamiento de Fariza de Sayago y Caja Rural de Zamora, se ha dado forma a una jornada que celebra el deporte, pero también el placer de compartir.

Por eso, tras los nervios de las partidas y la entrega de premios, la actividad se trasladará a la mesa con una comida de hermandad, el momento perfecto para comentar las jugadas y disfrutar de la gastronomía local.

Pero la propuesta de Fariza va más allá de los escaques negros y blancos. Para que la experiencia sea completa, se ha organizado un paseo guiado por la emblemática Ruta de los Molinos.

Es una invitación abierta a los jugadores y sus familias para que, entre jugada y jugada, puedan llenar los pulmones de aire puro y descubrir el patrimonio natural que hace única a esta zona de Sayago.

Quienes deseen sumarse a este plan tienen de plazo hasta el 17 de abril para inscribirse por un precio simbólico de 5 euros, con la posibilidad de unirse a la comida por 20 euros. Con eventos como este, Fariza demuestra que sus calles son el escenario ideal para que la cultura y el deporte se den la mano, demostrando que nuestros pueblos tienen mucha vida que ofrecer.