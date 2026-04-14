Recta final para elegir a Míster Zamora 2026: los tres candidatos oficiales inician su particular gira por la ciudad

La carrera para elegir al hombre más guapo y carismático de la provincia ya tiene a sus tres protagonistas definitivos.

Tras el cierre de las votaciones populares en Instagram, que mantuvieron en vilo a los seguidores hasta la medianoche de ayer, Carlos Bautista, Juan Agustín y Edgar Rodríguez se han alzado como los finalistas oficiales de Míster Zamora 2026.

El escrutinio del público ha sido claro: Carlos Bautista lideró los apoyos con 1.877 votos, seguido de cerca por Juan Agustín con 1.414 y Edgar Rodríguez con 1.185. Con este resultado, el certamen impulsado por ALZA Talento despide a los otros dos aspirantes iniciales y pone el foco en estos tres perfiles que ahora comienzan la etapa más intensa y profesional del concurso.

Quince días de proyección y actividad

A partir de ahora, los finalistas se enfrentarán a un periodo de quince días clave para su formación y visibilidad.

Lejos de las redes sociales, los candidatos deberán demostrar su capacidad de comunicación y presencia participando en acciones directas con empresas, marcas y espacios emblemáticos de la ciudad.

Esta fase busca que los aspirantes generen contenido real y se conviertan en embajadores del talento local.

Desde la organización, dirigida artísticamente por Carmen Rebollo, invitan a las empresas y entidades zamoranas a sumarse a este proyecto.

El objetivo es que los finalistas puedan realizar sesiones creativas, colaboraciones o visitas comerciales que se difundirán a través de los canales oficiales, generando una repercusión mutua antes de la decisión definitiva.

La decisión final, en manos de un jurado

Aunque el voto popular ha sido el primer filtro, el desenlace del certamen tendrá lugar el viernes 5 de junio de 2026. Ese día, un jurado privado evaluará el desempeño, la evolución y la imagen de los tres candidatos para proclamar oficialmente a Míster Zamora 2026.

El ganador tendrá la responsabilidad y el honor de representar a la provincia en el certamen nacional Miss International Spain 2026.

El proyecto cuenta con un equipo profesional de primer nivel, con Débora González como fotógrafa oficial y Jaime Sánchez a cargo de la producción de vídeo, además de la dinamización de ZamoWeb para potenciar las colaboraciones de esta fase final que ya ha comenzado.