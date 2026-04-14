El idioma del éxito en el Ramos Carrión: Zamora premia el talento de sus jóvenes con Mario Vaquerizo como padrino

Mario Vaquerizo durante su intervención en la Gala de Premios Talento Emprende 2026. Cedida.

El Teatro Ramos Carrión de Zamora se ha vestido de gala este martes para demostrar que el futuro de la provincia tiene nombres y apellidos, pero sobre todo, tiene muchas ganas de emprender.

La séptima edición de los Premios Talento Emprende, impulsada por la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora, ha reunido a estudiantes, docentes y profesionales en una cita que ya es el gran escaparate de la innovación local.

Con 53 proyectos sobre la mesa, la jornada no solo ha sido un concurso de ideas, sino un canto al optimismo y a la capacidad de los jóvenes para dinamizar la economía de su tierra.

Foto de grupo antes de la Gala de los Premios Talento Emprende 2026. Comunicación Diputación de Zamora.

La gala ha contado con un invitado que ha roto todos los protocolos: Mario Vaquerizo. El artista, que ha ejercido de maestro de ceremonias e inspiración para los alumnos, ha conectado rápidamente con el público al confesar que este certamen le representa personalmente.

"Siempre he tenido ganas de emprender, de conseguir ser dueño de mi vida y de hacer realidad aquello en lo que creo", ha afirmado Vaquerizo.

El mediático invitado ha puesto en valor el "idioma" que comparten los premiados: el de la humildad, el esfuerzo, el trabajo y el creértelo también; eso nos salva la vida a todos.

Intervención del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez. Cedida.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha subrayado el valor humano y creativo de esta edición, que ha contado con la implicación de nueve centros educativos. Para Faúndez, el objetivo institucional va más allá de un premio económico.

"Debemos valorar la capacidad de emprendimiento y las ganas de mejorar esta provincia que demuestran los jóvenes", ha señalado el presidente, insistiendo en que ellos "son la siguiente generación que tiene que tirar de esta tierra, asentarse aquí y lanzar proyectos para que esta provincia sea mucho mejor".

Muchas de las ideas presentadas se han centrado en la 'Silver Economy', un sector clave para el desarrollo social de Zamora, demostrando que los jóvenes saben leer las necesidades de su entorno.

Ponencia en la Gala de Premios Talento Emprende 2026. Cedida.

En este sentido, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha reivindicado que estas iniciativas no pueden quedarse en un simple escaparate.

Para la entidad, lo fundamental es que estas ideas se traduzcan en puestos de trabajo y riqueza reales. Zamora reúne todas las características para que el talento fluya y esperamos que estos proyectos tengan después un desarrollo real, ha apuntado.

La velada también ha servido para inspirar a través del ejemplo de referentes zamoranos que ya han triunfado, como la hematóloga María Victoria Mateos, el artista Alejandro Pérez o el entrenador Saulo Hernández.

Ponencia en la Gala de Premios Talento Emprende 2026

Sus trayectorias han sido el espejo en el que se han mirado los estudiantes antes de conocer el veredicto del jurado.

En el apartado económico, la organización ha repartido 4.000 euros en premios. Un primer galardón de 1.500 euros a la mejor idea educativa, otro de 1.500 euros para propuestas en otros ámbitos, y un tercer premio de 1.000 euros otorgado por el propio público asistente, que ha depositado sus votos en urnas a la entrada del teatro antes de que comenzara el espectáculo.

La gala ha cerrado entre los aplausos y la música de la Escuela de Baile Escena, dejando claro que Zamora tiene una cantera de talento dispuesta a trabajar duro para que la provincia no deje de latir.