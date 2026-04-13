El hotel Valbusenda en Toro sale a subasta judicial por deudas: su valor es de más de cinco millones de euros

Un complejo hotelero Valbusenda Hotel Bodega & Spa, situado en el pago de Valbusenda, entre los términos municipales de Toro y Peleagonzalo, ha salido a subasta judicial en el marco de un procedimiento de apremio por una deuda que asciende a 285.255,23 euros, según consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El inmueble, de cinco estrellas, forma parte de una finca rústica de más de 33 hectáreas dedicada originalmente a cereal de secano, sobre la que se levantó un edificio destinado a uso hotelero con una superficie construida total de 7.823,20 metros cuadrados.

El valor total de la subasta es de 5.380.427 euros y el importe del depósito asciende a 1.076.085 euros.

La subasta, identificada con el código SUB-JA-2026-260261, se realizará en cuatro lotes independientes, lo que permitirá la adjudicación separada de los distintos elementos del complejo. Las condiciones económicas —como el valor de subasta, tasación, puja mínima o depósito— varían en función de cada lote.

El procedimiento corresponde a una subasta judicial en vía de apremio, una fórmula que se utiliza para ejecutar bienes con el fin de saldar deudas pendientes.

El complejo hotelero destaca por sus amplias instalaciones y su carácter multifuncional. El edificio se distribuye en varias plantas con más de 1.600 m², donde se ubican los principales espacios comunes: recepción, vestíbulo, cafetería, restaurante, comedores privados y una sala polivalente de doble altura.

Una planta semisótano, de más de 3.000 m², dividida entre una zona técnica con aparcamientos, lavandería e instalaciones, y otra orientada al bienestar, que incluye spa, gimnasio, consultas médicas, vestuarios y otras dependencias.

Wine Spa de Valbusenda.

Una entreplanta, con más de 1.200 m², destinada a actividades complementarias como club de negocios y áreas de tratamientos vinculadas al spa.

Dos plantas superiores, destinadas a alojamiento, con un total de 26 habitaciones y 9 suites.

El edificio ocupa en planta unos 3.000 m² dentro de la parcela total.

El complejo se encuentra en una zona de interés turístico y enológico, próxima a la localidad de Toro, uno de los principales referentes de la provincia de Zamora por su patrimonio histórico y su vinculación con el vino.

El proceso estará supervisado por el juzgado correspondiente y se regirá por las condiciones establecidas en el anuncio oficial del BOE.