Fromago 2026 arranca motores: Zamora conquista Madrid y anuncia una gira por España y Portugal

El acto, celebrado en IFEMA Madrid y con el respaldo de Tierra de Sabor, contó con la intervención del vicepresidente de la institución provincial, Víctor López de la Parte Cedida

La Diputación de Zamora ha presentado en el Salón Gourmets su ambicioso plan de promoción nacional e internacional para Fromago Cheese Experience 2026, una estrategia diseñada para reforzar la difusión del proyecto, atraer visitantes y consolidar el turismo en la provincia.

El acto, celebrado en IFEMA Madrid y con el respaldo de Tierra de Sabor, contó con la intervención del vicepresidente de la institución provincial, Víctor López de la Parte, quien destacó que Fromago “no es solo un evento de cuatro días, sino un proyecto vivo y en continua evolución”.

La iniciativa busca fortalecer el tejido industrial y formativo vinculado al sector quesero, en colaboración con la EILZA, con el objetivo de posicionar a Zamora como un referente internacional del conocimiento y la cultura del queso.

Durante la presentación, los asistentes participaron en una cata que puso en valor la calidad y versatilidad del sector, con productos como el Queso Zamorano, un innovador queso al tempranillo, una mezcla suave y un gouda.

La degustación se completó con mieles, mermeladas de la provincia y vinos con Denominación de Origen Tierra del Vino, reforzando el vínculo entre producto, territorio y formación técnica.

Gira nacional e internacional

Como principal novedad, la organización anunció una gira de presentaciones para aumentar la visibilidad del evento y estrechar lazos con profesionales e instituciones.

El calendario arrancará en Oviedo el próximo 28 de abril y continuará por ciudades clave como Valladolid, Silleda, Salamanca, Zamora, Oporto, Braganza y Madrid.

Presentación FROMAGO en Madrid

La Diputación también anunció el cierre inminente del plazo de inscripciones generales. Ante la alta demanda, esta semana será la última oportunidad para participar, tras la cual el registro quedará reservado exclusivamente para expositores internacionales.

Un evento en crecimiento

Tras el éxito de la edición de 2024, que superó los 300.000 visitantes y generó un notable impacto económico, Fromago se prepara para una edición de 2026 aún más ambiciosa. Con más de tres kilómetros de recorrido y cerca de 300 expositores de todo el mundo, la feria aspira a consolidarse como una plataforma de referencia internacional en el sector lácteo-quesero.