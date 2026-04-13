Detectan legionela en la piscina de Los Almendros de Zamora: el PP pide la dimisión del concejal de Deportes

Imagen de la piscina climatizada Los Almendros de Zamora y el concejal de Deportes. Montaje con imagenes de archivo.

El panorama político en el Ayuntamiento de Zamora se ha tensado de forma drástica este lunes. El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado formalmente la dimisión del concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, tras confirmarse un positivo por legionela en las duchas de la piscina de Los Almendros.

La exigencia de responsabilidades llega acompañada de una fuerte crítica a la gestión de la crisis, especialmente después de que el propio edil asegurara hace apenas cuatro días a través de sus redes sociales que no existía tal riesgo.

Desde las filas populares consideran intolerable que se haya jugado con la tranquilidad de los ciudadanos.

Hace menos de una semana, el concejal informaba de que todos los análisis de las instalaciones se encontraban dentro de los parámetros permitidos, un mensaje de calma del que también se hizo eco el Ayuntamiento en sus canales oficiales de comunicación.

Para el PP, este desmentido, que ahora se ha demostrado falso, supone una negligencia que ha podido poner en riesgo la salud de los usuarios por una evidente falta de coordinación o capacidad.

El Grupo Municipal Popular ha tildado de "insuficientes" las explicaciones ofrecidas por el concejal en rueda de prensa y ha afeado sus palabras al asegurar que "el primer cabreado" era él mismo.

Según el PP, los lamentos de quien es el máximo responsable de las instalaciones deportivas municipales no sirven para evitar el riesgo que han corrido los zamoranos.

Por ello, instan a que se asuman responsabilidades políticas inmediatas ante lo que califican como una muestra de incompetencia y falta de rigor informativo.

Ante la gravedad de este episodio, el Partido Popular espera la convocatoria inmediata de una Comisión de Deportes para recibir una explicación pormenorizada de lo ocurrido.

En caso de que el equipo de Gobierno no actúe con celeridad, los populares ya han anunciado que solicitarán una Comisión Extraordinaria.

Consideran que la ciudad merece conocer la realidad de un despropósito que mezcla la presencia de una bacteria peligrosa con una desinformación institucional que ha dejado desprotegidos a los usuarios de los Almendros.

Cierre preventivo de las piscinas y respuesta del concejal

El concejal de Deportes, Manuel Alonso, ha comparecido para aclarar la cronología de los hechos y anunciar el cierre preventivo de las duchas de Los Almendros por indicación de los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León.

Alonso ha defendido que el baño en los vasos de la piscina nunca ha supuesto un riesgo para la salud de los usuarios, ya que el circuito de agua caliente de las duchas es totalmente independiente del sistema de las piscinas.

Según los datos aportados por la concejalía, tras un primer positivo detectado en un análisis rutinario el 4 de marzo, una segunda prueba posterior no corroboró la presencia de la bacteria en las duchas, lo que ha llevado a la administración autonómica a solicitar un tercer examen definitivo para garantizar la seguridad total.

Respecto a la polémica por su desmentido inicial en redes sociales, el edil ha atribuido la difusión de información errónea a una falta de comunicación por parte de la empresa externa que gestiona el servicio.

Alonso ha reconocido que calificó la situación de bulo la semana pasada porque no había sido informado con rigor de los resultados de los análisis previos por parte de los gestores de la instalación.

En este sentido, el delegado de Deportes ha asegurado que de haber contado con los datos precisos no habría negado la existencia del brote y ha adelantado que se han tomado medidas para mejorar los protocolos de información internos y evitar que se repitan mensajes institucionales que no se ajusten a la realidad.

Tras las tareas de limpieza del circuito de agua realizadas el pasado 30 de marzo, coincidiendo con el cierre por mantenimiento de Semana Santa, la concejalía queda ahora a la espera de los resultados de las nuevas muestras programadas para esta semana.

El concejal ha insistido en que la clausura actual es una medida de prudencia que considera acertada hasta que se confirme la eficacia del tratamiento realizado, manteniendo la actividad habitual de baño al considerarse un entorno seguro.

Zamora Sí también pide la dimisión

A la petición del grupo Popular se ha unido también Zamora Sí, formación que ha solicitado formalmente la dimisión o el cese inmediato de Manuel Alonso.

El portavoz del grupo, Eloy Tomé, ha sido tajante al asegurar que con la salud de los ciudadanos no se juega y que, tras las explicaciones ofrecidas por el propio edil, queda demostrado que la responsabilidad le ha venido grande.

Desde esta formación lamentan que el concejal calificara de rumores infundados la situación el pasado 9 de abril cuando los análisis ya arrojaban resultados positivos desde el mes de marzo, lo que a su juicio generó una falsa sensación de seguridad entre los usuarios.

En este sentido, la concejala Rocío Ferrero ha incidido en que la falta de coordinación entre la empresa gestora y la concejalía no puede servir de excusa para la desinformación, subrayando que la obligación del responsable municipal era contrastar los datos antes de salir a realizar desmentidos categóricos que ahora han quedado desacreditados.