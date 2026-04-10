De Wurzburgo al Duero: Luisa y Sebastian, ganadores de un sorteo en Alemania comienzan su aventura en Zamora

Luisa y Sebastian de Wurzburgo (Baviera, Alemania) junto al concejal de Turismo de Zamora, Cristoph Strieder. Prensa Ayto. Zamora.

Zamora tiene este fin de semana unos visitantes muy especiales. Luisa y Sebastian, una pareja llegada desde la localidad de Wurzburgo, en el estado de Baviera (Alemania), ya recorren las calles de la capital tras convertirse en los ganadores del concurso que el Ayuntamiento de Zamora puso en marcha en Alemania el pasado mes de diciembre.

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, ha sido el encargado de darles la bienvenida a las puertas del Ayuntamiento, entregándoles un completo programa de viaje diseñado para que, durante cuatro días, se empapen de la esencia zamorana.

La aventura de esta pareja alemana comenzó frente a una pantalla durante el pasado mes de diciembre, participando en el calendario de adviento digital de la web 'Visit Zamora'.

Ganadores Concurso Promoción Zamora en Alemania junto al concejal Cristoph Strieder en las puertas del Ayuntamiento de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

Para optar al premio, debían responder cada día a una pregunta sobre la historia, la cultura o el patrimonio de Zamora.

De entre todos los participantes, Luisa y Sebastian consiguieron el premio gordo: un viaje con todos los gastos pagados para descubrir en persona lo que habían aprendido en los cuestionarios.

Hasta el próximo lunes, su itinerario no solo incluye los tesoros del románico de la capital, sino también una incursión en la cultura vinícola de Toro y la espectacularidad paisajística de los Arribes del Duero.

Ganadores Concurso Promoción Zamora en Alemania junto al concejal Cristoph Strieder en las puertas del Ayuntamiento de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia ambiciosa para abrir Zamora al mercado europeo.

Según ha explicado Christoph Strieder, ante la ligera caída del turismo nacional, la ciudad ha decidido "contraatacar" apostando por el cliente internacional.

Para ello, se han aliado con empresas locales que conocen el mercado alemán y han patrocinado concursos en diversos medios germanos.

"Si ofreces el primer premio, entras de forma gratuita en la promoción de los medios", ha detallado el concejal, subrayando que es una forma muy eficaz de llegar directamente al turista final sin grandes costes publicitarios.

Para Luisa y Sebastian, que ya han recibido sus primeros obsequios de productos locales, este viaje es la oportunidad de poner imagen real a las preguntas que respondieron en diciembre. Para Zamora, su visita es la mejor prueba de que la promoción exterior funciona.

Con su estancia en la Tierra del Vino y la raya con Portugal, estos dos bávaros se convertirán, a su regreso a Alemania, en los mejores prescriptores de una provincia que busca en el extranjero nuevos aliados para llenar sus hoteles y dinamizar su economía.