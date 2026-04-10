Un viaje por las raíces a través del vestir: Macedonia del Norte y Croacia, invitados de honor en el VI Indufest de Zamora

Zamora se prepara para abrir su "joyero" más preciado. Del 27 de abril al 10 de mayo, la capital volverá a convertirse en el epicentro mundial de la moda popular con la celebración del VI Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, que este año se presenta bajo el sugerente nombre de ‘Collectio Indufest’.

Esta mañana, el Salón de Plenos de la Diputación ha sido el escenario de la puesta de largo de un evento que, en palabras del vicepresidente Víctor López de la Parte, se ha consolidado como un referente absoluto en la Península Ibérica, atrayendo la mirada de delegaciones culturales de toda España y el extranjero.

La edición de este año pone el foco en el "afán de guardar" del ser humano, esa pulsión por el coleccionismo que ha permitido que trajes y joyas de los siglos XVIII al XX lleguen intactos a nuestros días.

Macedonia del Norte y Croacia serán los países invitados de esta edición, el festival desplegará un programa que desborda las salas del Teatro Ramos Carrión para inundar la Plaza de Viriato y el Museo Etnográfico.

Se esperan cerca de 10.000 visitantes para disfrutar de un despliegue que incluye a 400 participantes directos llegados de puntos tan diversos como Murcia, Navarra, Huelva o la propia provincia zamorana.

Entre los platos fuertes destacan las exposiciones ‘Galería de las maravillas’, con cuarenta conjuntos de indumentaria histórica, y ‘Objetivo Fiesta’, un recorrido fotográfico por las celebraciones más singulares del país.

Cartel de Collectio Indufest

Pero el Indufest es, sobre todo, un festival vivo: del 8 al 10 de mayo, el Ramos Carrión acogerá nueve pasarelas donde se podrá ver en movimiento la riqueza textil de las delegaciones invitadas.

La música y la tradición oral también tendrán su espacio con espectáculos de altura como ‘Tres viejas en la Romería’, con el carismático "Guti", o el estreno coreográfico de ‘Danzante’, que rescatará la memoria del personaje *queer* Lamparilla de Toro.

Para los que quieran llevarse un pedazo de esta tradición a casa, el Foro de Artesanos en la Plaza de Viriato batirá este año récords de participación durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Allí, maestros del hilo, el metal y el cuero mostrarán sus técnicas en directo en lo que Laura Huertos, de Caja Rural de Zamora, ha definido como un "museo al aire libre".

Francisco Iglesias, de La Morana, ha señalado que Zamora es el sitio perfecto para este encuentro que ya es "indispensable" en el calendario nacional, uniendo pasado y presente para demostrar que, a través de nuestros adornos y vestidos, todos compartimos una raíz común.