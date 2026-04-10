Morales del Vino se convierte en el epicentro de la verbena con el gran espectáculo de la Orquesta Panorama

Morales del Vino (Zamora) ya cuenta los días para vivir una de sus celebraciones más esperadas. Las Fiestas del Santísimo Cristo 2026 prometen emociones fuertes entre el 8 y el 11 de mayo, con un nombre propio que destaca sobre todos los demás: la Orquesta Panorama.

La formación gallega, reconocida como uno de los mayores espectáculos itinerantes del país, será la gran protagonista de la noche del sábado 9 de mayo, en una actuación que atraerá a miles de personas de toda la provincia de Zamora.

La llegada de Panorama supone todo un despliegue de arte y tecnología en la pradera de Morales. No se trata de una verbena convencional, sino de un show de gran formato donde decenas de músicos, cantantes y bailarines se funden con un despliegue técnico de luces y sonido propio de las grandes giras internacionales.

Imagen de la presentación de las fiestas con los concejales de Cultura, Juventud, Deportes y Festejos. Ayto. Morales del Vino.

El Ayuntamiento ha querido que este evento sea un regalo para los sentidos y, por ello, la entrada será totalmente gratuita, permitiendo que tanto vecinos como visitantes disfruten de las coreografías y la energía que derrocha esta orquesta sobre el escenario.

Pero la fiesta en Morales del Vino no se detiene en Panorama. El viernes 8 de mayo, la Macrodiscoteca La Zona será la encargada de romper el hielo y caldear el ambiente en la pradera con una noche de animación y ritmo.

El sábado, para completar la gran jornada musical, la Macrodiscoteca Alefran 2.0 acompañará la velada asegurando que el pulso festivo no decaiga en ningún momento.

El tramo final de las celebraciones mantendrá el nivel con propuestas para todos los gustos. El domingo 10 de mayo será el turno del grupo Sal Gorda, que traerá su estilo propio antes de ceder el testigo al espectáculo musical de KM 0.

Morales del Vino reafirma su compromiso con unas fiestas que saben mezclar la devoción al Cristo con el ocio de primer nivel, invitando a todo aquel que quiera acercarse a disfrutar de la hospitalidad de un pueblo que se convierte, por unos días, en la capital del entretenimiento en Zamora.