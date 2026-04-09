Zamora saca los volantes de flamenca a la calle: todo listo para el histórico I Encuentro de Sevillanas en Villaralbo

Presentación del I Encuentro de Sevillanas de la provincia de Zamora. Comunicación Diputación de Zamora.

El próximo sábado 11 de abril, el sonido de las castañuelas y el taconeo no serán solo un eco en las academias, sino el latido conjunto de toda una provincia.

Villaralbo se viste de gala para acoger el I Encuentro Provincial de Sevillanas, una cita que nace con el alma de quien se sabe esperado y la ambición de ser ese punto de reunión donde los amantes del flamenco en Zamora se sientan, por fin, en casa.

Medio millar de personas ya han confirmado su presencia, demostrando que la pasión por este arte no entiende de distancias y que la sociedad civil zamorana tenía ganas de bailar.

La idea no surgió en un despacho, sino del propio pulso de la calle. Como bien recordaba el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, durante la presentación en el Palacio de Viriato, han sido los propios grupos de sevillanas quienes, tras años de "caminos" y encuentros locales, pidieron un gran día para compartir su pasión a gran escala.

Cartel del I Encuentro de Sevillanas en la provincia de Zamora.

La intención es que esta llama no se apague y que el evento sea itinerante, permitiendo que en los próximos años el color de los trajes de flamenca rote por distintos rincones de nuestra geografía provincial.

La elección de Villaralbo por parte de la Diputación de Zamora no es casual, ya que el municipio atesora una consolidada trayectoria gracias a su Festival de Flamenco.

El alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo, destacó que el entorno del río Duero ofrecerá un marco incomparable para el desarrollo del 'Camino Flamenco', especialmente este año por el espectacular caudal que presenta el río.

Plan 'por si llueve'

Aunque las previsiones meteorológicas son favorables, la organización ha dispuesto un plan alternativo en el Salón Cultural para asegurar que ninguna de las actividades se vea empañada por posibles imprevistos.

Programación

La programación arrancará a media mañana con una concentración de caballistas en el Colegio Nuestra Señora de la Paz, seguida de la recepción oficial de los grupos participantes.

Tras una comida de hermandad, la tarde estará protagonizada por el arte local con las actuaciones de once grupos de la provincia, que darán paso a los platos fuertes del cartel: los conciertos de Salamenco y Los Lunares.

El broche final a esta jornada de dinamización social y cultural lo pondrá DJ Fausto, cerrando un evento que ya ha confirmado la asistencia de participantes llegados desde puntos como La Guareña, Toro, Torres del Carrizal o Coreses.